Celek z Uherského Hradiště v předehrávce 19. kola FORTUNA:LIGY potvrdil výbornou letošní formu. Počtvrté za sebou doma neinkasoval, bodoval v sedmém utkání v řadě a dál sní o evropských pohárech.

„Pro nás je důležité, abychom se soustředili na daný zápas a využili laufu, ve kterém se nacházíme. Chceme dál dělat dobré výsledky a bodovat,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

S výkonem mužstva tentokrát až tolik spokojený nebyl. „Na těžkém terénu to byl spíše boj, ale to jinak zřejmě nešlo. Teplice u nás sehrály dobrý zápas, nám se naopak úplně nedařilo. O to víc si ale vážím toho, že se nám podařilo vyhrát,“ uvedl.

K přístupu hráčů ale výhrady neměl. Vážil si jejich ochoty porvat se za nepříznivých podmínek o co nejlepší výsledek. „Na nás byl vidět výpadek, že jsme v Jablonci nehráli. Kvůli tomu jsme neudrželi obvyklé tempo,“ všímal si náročný kouč.

Čtvrtý tým tabulky se znovu mohl opřít o výbornou defenzivu. Slovácko doma počtvrté za sebou neinkasovalo, Teplice za celé utkání nepustilo do pořádné šance. „Je to obraz celého mužstva. Stopeři pracují výborně, i krajní beci se toho zhostili dobře. Jenom spolupráce Petržely s Reinberkem měla být trošku lepší,“ míní.

Navíc favoritovi se v prvním poločase nedařilo hlavně ve středu hřiště sbírat odražené balony. Z toho také hosté nejvíce hrozili. „V defenzivě jsme mohli hrát ještě lépe,“ je přesvědčený Svědík.

Výhrady měl i k výkonu středových záložníků. Domácím především nefungovala osvědčená spolupráce Havlíka se Sadílkem, nešlo to ani Kubalovi, kterého o přestávce střídal Jurečka. „Součinnost nebyla taková. Po vedoucím gólu jsme přestali držet střed hřiště. Nesbírali jsme odražené míče, zbytečně jsme kazili a nechali soupeře nadechnout. Vzpamatovali jsme se z toho až někdy v pětatřicáté minutě,“ zlobil se šestačtyřicetiletý kouč.

Moravany nasměroval za očekávanou výhrou Jan Kalabiška. Zkušený krajní obránce hned ve 4. minutě obdržel přihrávku od Klimenta a s přehledem uklidil míč za bezmocného gólmana Čtvrtečku.

„Brzký gól nám pomohl,“ ví dobře Svědík. „Říkal jsem, že by bylo dobré, kdyby se do útočení zapojili i beci. Je hodně důležité, když v zápasech podporují ofenzivu, což se naplnilo,“ těší Svědíka.

Pojistku v závěru přidal střídající Jurečka, jenž po centru Kohúta využil nedůrazného obranného zákroku stopera Mazucha a zblízka upravil na konečných 2:0.

Severočeši v tu chvíli hráli bez vyloučeného Droehnlého. Francouzský fotbalista na polovině hřiště nevybíravým skluzem sestřelil Kohúta a uviděl červenou kartu. Nic na tom nezměnil ani video, které si šel rozhodčí Machálek prohlédnout.

„Ve druhém poločase jsme až s příchodem Kohúta zpřesnili hru a byli víc na balonu. Do té doby to byl spíš boj, ale závěr jsme zvládli velice dobře“ dodal.