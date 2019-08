„Poslední zápasy se mi povedly,“ souhlasil s novináři i hostujícími fanoušky skromný rodák ze Suchovských mlýnů. „Jsem rád, že jsem se do toho po zranění dostal. Fyzicky se to zlepšuje zápas od zápasu,“ přidává s úsměvem.

Poprvé na sebe výrazně upozornil ve 42. minutě, kdy v souboji přetlačil domácího stoper Hejdu, naservíroval míč Šašinkovi, který prvním gólem v dresu Slovácka poslal Moravany do vedení.

„Ustál jsem souboj a viděl jsem, že si Ondra nabíhá mezi obránce, tak jsem poslal míč před branku, a on to ve skluzu trefil parádně,“ popisuje první gólovou trefu Zajíc.

Po hodině hry se z asistenta proměnil ve střelce. Petržela vyslal kolmicí do úniku Zajíce a ten zkušeně přehodil gólmana Hrušku.

„Milan přešel přes jednoho z hráčů Plzně a dal mi to přesně do běhu. Viděl jsem, že gólman vybíhá, tak jsem zvolil technickou střelu a míč zapadl do sítě,“ líčí jeden z hrdinů nedělní bitvy.

O radost zajíce nepřipravilo ani video, který moment důkladně zkontrolovalo. „Snažil jsem si situaci hlídat, ale někdy je to hraniční, protože rozhoduje zlomek vteřiny, takže člověk si stoprocentně jistý není, ale naštěstí to dobře dopadlo,“ oddechl si.

Slovácko už nadějné vedení 2:0 udrželo a favorizované Západočechy porazilo v nejvyšší soutěži po 22 duelech. „Myslím si, že to bylo zasloužené vítězství. Tři body jsme si tři vybojovali. Měli jsme i další šance,“ připomíná odchovanec celku z Uherského Hradiště.

Nejen Zajíc ale ví, že cenný triumf musejí borci z východu Moravy potvrdit také doma proti Příbrami. Nedávno zpackaný duel s Českými Budějovicemi mají Daníček a spol. stále v hlavách.

„Čeká nás Příbram, takže to budeme my, od koho se bude očekávat, že bude tvořit hru a bušit do soupeře. Musíme se na ně dobře připravit, aby se neopakovala situace po výhře na Spartě, kde jsme rovněž zvítězili 2:0, ale pak jsme to nedokázali potvrdit doma proti Budějovicím,“ dodává Zajíc.