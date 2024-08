„Když hrajete proti bývalým spoluhráčům, tak je to vždycky specifické utkání. Na zápas se moc těším, klukům do kabinu určitě vypíšu za výhru nějakou odměnu,“ slibuje na klubovém webu Matyáš Kozák.

Už jste zdravotně v pořádku? Jste připravený na Bohemians?

Jsem stoprocentně připravený. Byla to nějaká lehká viróza.

Jak máte nastudovaný tým Bohemky?

Viděl jsem oba jejich zápasy. Úvodní kolo hráli proti Baníku velmi dobře. S Duklou byl zápas ovlivněný velkým vedrem. V sobotu na to velké vedro musíme být připraveni i my. Bohemka je těžký, nevyzpytatelný soupeř, nečekám lehký zápas.

Nastoupíte proti klubu, kde jste působil. Bude to pro vás zvláštní zápas?

Vždycky je to specifiky utkání, hodně se těším. V případě výhry vypíšu klukům něco do kabiny. Jestli nastoupím, tak věřím, že můj start bude okořeněný gólem a hlavně vítězstvím. Tímto bych chtěl pozvat i fanoušky, doufám, že výhru oslavíme po zápase společně.

Slovácko zatím na první ligovou trefu čeká. Ladíte na tréninku zakončení?

Klademe na to velký důraz. Snažíme se, aby byly všechny akce při tréninku dořešeny gólem. Proti Bohemians to chceme konečně gólově protrhnout.

V Mladé Boleslavi jste zápas sledoval jenom z tribuny. Jak jste ho zpětně viděl?

Není to pro mě jednoduché sledovat fotbal z tribuny nebo z televize. V týdnu jsme si něco k utkání řekli, budeme chtít navázat na závěr zápasu, ve kterém jsme si vypracovali hodně šancí, před domácím publikem je budeme chtít proměnit.

V sobotu se hraje už od 14.30 hodin. Čeká se tropické počasí. Jak se s tím vypořádáte?

Vždycky si říkám, že soupeř to má stejné. Soustředím se hlavně na svůj výkon.