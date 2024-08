Stoper Stanislav Hofmann okamžitě předal spoluhráči Vlastimilu Daníčkovi kapitánskou pásku, uzdravený třiatřicetiletý srdcař pak pomohl fotbalistům Slovácka ubránit hubenou výhru 1:0 a společně s týmem si vychutnal děkovačku s věrnými fanoušky.

Tým z Uherského Hradiště doma uspěl poprvé od prosince loňského roku, euforie po triumfu nad Ostravou byla obrovská. „Měl jsem z toho husí kůži,“ přiznává opora Slovácka. .

Návrat jste si načasoval ideálně, že?

Musím fanouškům poděkovat. Po příchodu na hřiště jsem vnímal aplaus. Bylo to příjemné. Měl jsem z toho husí kůži. Navíc Hofi mi předal pásku, čehož si nesmírně cením. Bylo to od něj týmové gesto.

Už jste stoprocentně fit?

Je to skoro všechno v pořádku. Ještě musím doběhávat, ale věřím, že jsem na dobré cestě. Návrat byl super. Hlavní je, že jsme vyhráli. O to víc jsem si to užil.

Doma jste uspěli poprvé v roce 2024 …

Už jsme to potřebovali. Lidé s námi byli trpěliví. Podporovali nás po celou dobu. Konečně jsme jim mohli udělat radost. Naše odhodlání bylo obrovské. Všichni to chtěli zlomit. Se Slavií ani Bohemkou nám to nevyšlo, uspěli jsme až teď.

Brankář Heča počtvrté neinkasoval. Co na to říkáte?

Mě to nepřekvapuje. Na jeho výkonech se odráží jeho tvrdá práce v přípravě i v sezoně. Není to však jenom jeho zásluha. Na nuly dře celý tým. Když jsme měli po třech kolech dva body a nula vstřelených branek, každý se ptal co s námi je, proč se tak trápíme. Já jsem to naopak viděl pozitivně. Dvakrát jsme udrželi nulu. Se Slavií ani Bohemkou to nikdy není jednoduché. Vím, že když se odrazíme od dobré defenzivy, body budou naskakovat, což se mi v dalších zápasech jenom potvrdilo. Výborná práce celého mužstva.

Teď to ale proti rozjeté Spartě bude mnohem složitější. Souhlasíte?

Bude to jiný oříšek. (úsměv) Sparta je nyní nejlepší klub v Česku. I když proti nám prostřídá sestavu, má tak široký a kvalitní kádr, že nikdo nemůže říct, že proti nám půjdou náhradníci. Budeme čelit velké kvalitě. Všichni kluci by v ostatních týmech hráli od začátku. Síla Sparty je obrovská. Budeme si s tím muset nějak poradit. Věřím, že když budeme makat jako v předchozích zápasech, může se nám to vrátit.

Spokojení byste tentokrát byli i s bodem, ne?

Takto se na to nedívám. Do zápasu půjdeme s odhodláním zápas vyhrát. O tom je sport, fotbal, ve kterém se může stát cokoliv. Samozřejmě vnímáme obrovskou kvalitu a formu Sparty. Mně se fakt moc líbí, jakým stylem hraje. Vyznává moderní trendy. Její hráči jsou aktivní po celém hřišti, technicky skvěle vybavení. Momentálně jsou odskočení od zbytku ligy. Bude to těžké, ale pojedeme se s tím porvat.