Uplynulý pátek postup do finále národního poháru, sobota a neděle volná. Pondělí individuální trénink a od úterý už příprava na další ligový zápas. To byl program fotbalistů Slovácko v uplynulých dnech. To byl také program forvarda Ondřeje Šašinky. Jak ve dvou dnech volna relaxoval?