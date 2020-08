Soustředění Slovácka vyvrcholilo sobotní generálkou, v Rakousku se střetlo s Admirou Wacker. Pro svěřence trenéra Martina Svědíka to byl poslední test před ostrým ligovým startem ve Zlíně. O výsledku se rozhodlo už v prvním poločase, ve kterém Slovácko inkasovalo tři branky.

Michal Kadlec | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„První půlka byla z naší strany tragická. Je dobře, že jsme takové utkání sehráli, z prvního poločasu se musíme poučit. Doufám, že to bylo takové varování do prvního mistráku ve Zlíně, protože jinak bychom mohli dopadnout stejně. To by bylo hodně nepříjemné. V naší hře bylo spoustu individuálních a taktických chyb, toho se nemůžeme dopouštět,“ hodnotil generálku pro klubovou kameru asistent trenéra Jan Palinek.