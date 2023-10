Dvanáct branek v deseti zápasech. Tolik gólů inkasoval Milan Heča v průběhu podzimu.

Brankář fotbalistů Slovácka Milan Heča v posledním domácím zápase s Teplicemi udržel čisté konto. | Foto: 1. FC Slovácko

Nebýt pětibrankového debaklu na Spartě, tak by měl brankář Slovácka společně s gólmanem Slavie, který obdržel sedm branek, nejlepší statistiku. Po reprezentační pauze čeká na svěřence Martina Svědíka těžká šichta, vicemistr, pražská Slavia. Je velký předpoklad, že v sobotním podvečeru se Heča rozhodně nudit nebude.

„Čeká nás složitý zápas, ale osobně to nijak nerozlišuji. V ligových zápasech nevidím nějaký rozdíl,“ tvrdí před utkáním ve Fortuna Areně gólman Slovácka.

Na druhou stranu je pro fotbalistu lepší hrát před vyprodaným stadionem než před poloprázdným hledištěm. S tím Heča souhlasí. „Určitě to rozdíl je. Plný stadion je hlavně motivace a strašná pomoc pro domácí hráče.“

Naposledy se rodák z Krumvíře představil v Edenu zhruba před rokem. Tehdy seděl na lavičce pražské Sparty, kterou domácí přejeli čtyřbrankovým rozdílem.

„Žádné statistiky si nevedu, ale na to utkání si dobře vzpomínám. Pro nás bude proti Slavii důležité hrát od zabezpečené defenzívy. Od toho se musíme odrazit,“ dobře ví Heča a dodává. „Je to zápas po ligové pauze, uvidíme, jaký bude. V jakém nastoupíme složení my, v jaké sestavě bude hrát Slavie. Těžko odhadovat.“

Slovácko šlo do reprezentační přestávky z pátého místa, na podzim získalo rovných dvacet bodů.

Jak je gólman Slovácka spokojený s dílčím umístěním?

„Víme, že naše hra v posledních zápasech nebyla ideální. Řešíme nějaké svoje problémy. Osobně si myslím, že některé zápasy nebyla dobré herně, ale zvládly se výsledkově. Od toho se musíme odrážet. Těch dvacet bodů je asi dobrý výsledek,“ myslí si Heča, kterého překvapivě ani tak nemrzí pět gólů na Spartě.

„Sparta byla rozjetá, nám vypadli klíčoví hráči, podle toho ten zápas vypadal. Spíš mě mrzí domácí porážka proti Olomouci a remíza s Boleslaví,“ přiznal rodák z vinařské obce Krumvíř v okrese Břeclav.

Právě vinaři mají v těchto dnech napilno.

Heča zatím do vinohradu pospíchat nemusí.

O volném víkendu měl jiný program. „Zatím jsem do toho neproklouzl. Osobně vinohrad nemám, mám sice víno rád, ale nejsem žádný odborník. O víkendu jsme byli s rodinou v Praze, malá se chtěla zase po nějakém čase podívat na místa, které má ráda,“ prozradil na závěr gólman Slovácka.