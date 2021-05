Dva důvody k oslavě měl v neděli Lukáš Sadílek. Přesně v den zápasu proti Českým Budějovicím oslavil středopolař Slovácka čtyřiadvacáté narozeniny, ten druhý důvod ke slavení byla těsná výhra (1:0) na jihu Čech. Na pozápasové tiskovce se řeč točila výhradně kolem zápasu.

Záložník Slovácka Lukáš Sadílek. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Věděli jsme, že to bude náročné utkání. Na Budějovice se nám navíc dlouhodobě nedaří a konečně jsme je chtěli po delší době porazit. Nebylo to vůbec lehké, naštěstí jsme poměrně brzy dali gól. Myslím si, že to bylo hodně cenné vítězství proti silnému soupeři. Z mého pohledu měl platit i druhý neuznaný gól Honzy Klimenta, ale vyhráli jsme, tak už je to nepodstatné,“ nabídl Sadílek novinářům hodnocení předposledního ligového duelu.