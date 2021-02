„Hru soupeře sice provázejí výkyvy, ale určitě má kádr na to, aby hrál výš. Úkolem dne pro nás bude nic nepodcenit, hrát si svoji hru, být aktivní a jít si pro vítězství,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Celek z Uherského Hradiště si po bezbrankové remíze s Českými Budějovicemi další ztrátu na vlastním stadionu nepřipouštějí.

Severočeši navíc nejsou v pohodě, takže Moravané se více než protivníka obávají mrazivých teplot a těžkého terénu.

Navzdory současným mrazům a sněžení je ale momentálně trávník na Městském stadionu Miroslava Valenty v dobrém stavu. „Musela by přijít nějaká velká sněhová kalamita, aby bylo konání zápasu ohroženo,“ míní Palinek.

Slovácko v minulém kole kvůli nezpůsobilému terénu nehrálo v Jablonci,i tak si ale drží čtvrtou pozici s tříbodovým náskokem před pronásledovateli.

Do pátečního utkání jde v roli velkého favorita. Tato role mu ovšem v minulosti ne vždy svědčila. „Teplice jsou v trošku jiné části tabulky než my, bojují spíš o záchranu. Čeká nás ale bojovný a houževnatý soupeř, který má nového trenéra a stejně jako ostatní týmy u nás bude chtít nějaké body uhrát. Bude to jenom na nás, jak se s tím popasuje,“ ví dobře útočník Slovácka Filip Kubala.

První zápas ovládlo Slovácko 2:0

Uherskohradišťský celek na začátku sezony v Teplicích vyhrál 2:0, stejný výsledek by rád zaknihoval i tentokrát a prodloužil šňůru šesti zápasů bez porážky. „Snad nás odložený duel v Jablonci nijak nepoznamená,“ doufá Palinek.

Tepličtí se na začátku jarní části trápí. Po rekordně krátké zimní přestávce získali jediný bod a ve třech ze čtyř zápasů neskórovali.

Naposledy doma podlehli Pardubicím 0:1. „Momentálně nesbíráme body, ale věříme, že situaci překonáme a získáme jistotu na svou stranu. Je to o tom se o to na hřišti mnohem víc rvát. Nikdo nám z téhle situace nepomůže, musíme si z ní pomoct hlavně sami. Musíme se dobře připravit a zvolit na soupeře dobrou základní jedenáctku, abychom to na Slovácku zvládli,“ uvedl trenér Teplic Radim Kučera.

Skláři mají problémy hlavně v zadních řadách. V osmnácti duelech inkasovali 38 branek, hůře je na tom pouze poslední Opava. „Sedm gólů dostali v Plzni, což jim trochu zkazilo skóre. Rozhodovat se bude v šestnáctkách,“ ví dobře Kubala.

Skláři spoléhají hlavně na mazáky. Kromě Mazucha a Kučery jsou hlavními lídry mužstva útočníci Mareš s Řezníčkem, z nich jde největší strach. „Teplice mají dva zkušené útočníky, vpředu budou zlobit nejvíce. Naše obrana bude muset být v pozoru,“ uvedl Kubala.

Dobře ví, co by na soupeře mělo platit. „Musíme dát víc gól než Teplice,“ směje se mladý forvard. „Na těchto terénech rozhodne bojovnost, větší touha po vítězství,“dodává.

Trenér hostů Kučera navíc bude mít k dispozice záložníka Fortelného, jenž se na Stínadla vrátil z pražské Sparty, odkud v Teplicích zase hostuje. V klubu naopak po vzájemné dohodě skončil stoper Hošek, který se stal volným hráčem a hledá si nové angažmá.

FORTUNA:LIGA, 19. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - FK Teplice (14.)

Výkop: pátek v 18.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Machálek - Vlček, Kotalík (Cieslar) | VAR: Proske | AVAR: Dorušák

Ligová bilance: 7-17-13

Poslední zápas: 2:0 (63. Kohút, 90. Kliment, 12. září 2020)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Havlík, Sadílek, Navrátil – Jurečka - Kliment. Trenér: Svědík.

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Hyčka - Macej, Jukl, Kučera, Radosta - Mareš, Řezníček. Trenér: Kučera.

Tip Deníku: 2:0