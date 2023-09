ROZHOVOR/ Jaromír Srubek přišel mezi novináře hodnotit prohraný pohárový duel proti pražské Dukle. Vysoký obránce mluvil tiše, zklamaný z výsledku, zklamaný z vyřazení. Dostal šanci v základu a dobře věděl, že to prostě nebyl vydařený duel. Obrana hrála v novém složení, ale o tom nechtěl Jaromír Srubek moc mluvit.

Obránce Slovácka Jaromír Srubek při pohárovém zápase s druholigovou Duklou Praha. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Hrajeme spolu na tréninku, že jsme spolu neodehráli ani jeden zápas, tak na to se nechceme vymlouvat. Udělali jsme v defenzívy chyby a Dukla je trestala,“ smutní mladý stoper.

Je to vaše největší fotbalové zklamání?

Je.

Dá se to s něčím ve vaší kariéře srovnat?

Asi bych to nesrovnával. Nejvíc mě na tom mrzí, že když člověk dostane šanci, tak to skončí takhle.

Připouštěli jste si před zápasem, že byste mohli vypadnout?

Hlavně jsme upozorňovali na to, že zápas nesmíme podcenit a jít do něho s plnou vážností. Že bychom nepostoupil, tak o tom nechtěl nikdo ani uvažovat.

Ovlivnil zápas rychlý gól Dukly?

Dostali jsem facku hned na začátku. Špatně jsem vystoupil – moje chyba.

Trenér mluvil o špatné souhře celé defenzívy. Souhlasíte?

Vy jste v dresu Vyškova v uplynulé sezoně proti Dukle dvakrát nastoupil. Byla to na Slovácku jiná Dukla jako v loňské sezoně?

Pohárové zápasy jsou úplně jiné, jako ve druhé lize. Dukla na nás dnes platila. Když jsem byl ve Vyškově, tak Dukla byla ten tým, který musel kombinovat. Na Slovácku to bylo tak, že jsme se celý první poločas do nich snažili dostat. Trestali nás ve druhém poločase z brejků.

Rozhodující gól jste inkasovali v nastavení. Nebylo lepší hrát na remízu a jít do prodloužení?

Teď si můžeme říct, že pokud bychom šli do prodloužení, tak by to dopadlo třeba jinak. Na to se ale nehraje. Zbytečně jsme to otevřeli a dostali čtvrtou branku.

Jak z nepříznivého výsledku ven? Výhrou v sobotu v Jablonci?

Musíme se poučit z toho, co bylo proti Dukle. Ani proti Karviné to nebylo optimální. Věděli jsme, že lepší celky nás budou za takové výkony trestat, Dukla nás trestala. O víkendu v Jablonci si musíme dát pozor. Nebude to nic jednoduchého, ale musíme se oklepat a v sobotu bodovat.