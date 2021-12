Nelze se ovšem nevrátit o týden zpět do Českých Budějovic, kde Slovácko v závěru zkolabovalo a zbytečně ztratilo všechny body.

„Těžko se to komentuje. Určitě nás mrzí, že jsme takto ztratili vyhraný zápas. Nepotvrdili jsme výhru se Spartou. Po taktické stránce jsme nezvládli závěr, stálo nás to jasné body do tabulky,“ narážel Michal Tomič na tři branky od Dynama v rozmezí neuvěřitelných dvanácti minut. Podobně rozehrané utkání ztratil poprvé v kariéře.

„Nevzpomínám si, že bych zažil podobný zápas. Po Spartě jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Dostali jsme facku, ale je třeba dál pracovat na věcech, které nám přinášely úspěch. Musíme ze závěru vyvodit věci, které nefungovaly a proč nefungovaly. Proč se stalo, co se stalo a proč jsme dostali v závěru tři góly. Je to velká škoda. Na druhou stranu fotbal přináší takové zvraty, tentokrát to byl zvrat s nešťastným koncem pro nás,“ litoval Michal Tomič ztracených bodů.

Nešťastný zápas v Českých Budějovicích můžou svěřenci trenéra Martina Svědíka napravit v neděli. V šest večer se v televizním zápase postaví Plzni. Bude to další klíčový duel o setrvání v samé špičce tabulky.

„Bude to náročný zápas. Plzeň je po rekordní výhře na Bohemkou v laufu (6:0). Možná je i dobře, že jsme dostali v Budějovicích takový vykřičník. V Plzni jsme v úvodu ligy prohráli 2:1. Byli jsme málo efektivní, ten zápas nám bůhvíjak nevyšel, některé věci nám moc nevycházely,“ vracel se Tomič k zápasu ve Štruncových sadech, ve kterém odehrál šedesát minut.

Expert Sadílek: Chyba stopera? Stejné jako když útočník nedá stoprocentní šanci

Filip Kaša a Miroslav Káčer, to jsou bývalí spoluhráči Michala Tomiče ze slovenské Žiliny, kteří patří aktuálně do kádru Západočechů. Bude se před zápasem konat nějaké hecování? Čeká vyhrocený duel?

„Myslím, že ani ne. Měl jsem bývalé spoluhráče ve Spartě a také v Budějovicích. Jen si s chlapci popřejeme všechno dobré a pozdravíme se,“ říká 22letý univerzál.

Michal Tomič naskočil v letošním podzimu do třinácti zápasů Slovácka. Třikrát nastoupil v základní sestavě. Od zápasu v Ostravě většinou doskakuje na závěrečné minuty. Jak je rodák z nedaleké slovenské Myjavy spokojený s herním vytížením?

„Každý fotbalista chce hrát. Je na mně, abych ukázal trenérovi, že na základní sestavu mám. Tým šlape, má velkou kvalitu, daří se mu. Je těžké se dostat do základu. Je důležité, že se daří týmu, nějaké osobní věci kolem sestavy bych dal momentálně bokem,“ povídá Tomič.

Ano, Slovácko šlape, daří se mu. Právem patří do první čtyřky. Jaké jsou cíle pro podzimní část ligy?

„Nemáme velké oči. Pracujeme, jak nejlépe umíme, nic neplánujeme. Věříme v nejlepší výsledky, uvidíme, co se z toho vykrystalizuje,“ říká na závěr diplomaticky fotbalista, který má ve Slovácku smlouvu do roku 2023.

