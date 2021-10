„Toto jsou nejkrásnější momenty, když dáte gól a soupeř už

na to nestačí reagovat. Pro nás to jsou velice důležité tři body,“ radoval se kouč Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště zvítězil popáté za sebou, před vlastním publikem v letošní sezoně ještě nezaváhal.

Proti houževnatým a skvěle bránícím klokanům se ale pořádně nadřel. „Ze strany soupeřů jed cítit větší respekt. Už se u nás více soustředí na defenzivu. Bohemka byla ze všech týmů, co tady hráli, v obranné fázi asi nejnepříjemnější,“ míní Svědík.

Favorizované Slovácko se rozjíždělo velmi pozvolna, neboť pětičlenná záloha Pražanů výborně eliminovala jejich rozehrávku a domácí celek se tak nedostával k obvyklé nátlakové hře. Náznakem šance byla jen hlavička Reinberka po přetaženém centru a střela Kohúta vedle.

„Vstup do utkání jsme neměli až tak dobrý. Nebyli jsme až tolik aktivní, za což mohly dvě věci. Ztráceli jsme balony, chodili jsme v hodně hráčích dozadu, pak jsme zase neměli dostatečný počet hráčů vpředu, kde bychom vytvořili tlak na soupeře, který velice dobře bránil. Bylo velice obtížné se tam dostávat,“ uznal Svědík.

„I tak jsme po dvacet minutách získávali půdu pod nohama. Lítal tam centr za centrem, z toho pramenily dvě šance, které jsme bohužel neproměnili,“ posteskl si domácí trenér.

Bohemians i v dalším průběhu potvrzovali, že jsou na favorita dobře připraveni. Nepustili jej do kombinace a tím pádem ani do šancí, naopak neustále hrozili rychlými kontry.

S přibývajícím časem tlak Slovácka sílil a místy byl až drtivý. Obrana "Klokanů" v čele s Bačkovským dlouho pracovala bezchybně a poradila si s mnoha závary v pokutovém území.

„Do soupeře jsme bušili, chtěli jsme se zápas rozhodnout. V závěru jsme měli veliký tlak. Vyplatilo se nám, že jsme byli trpěliví. Šli jsme do rizika a dali tam tři útočník,“ uvedl Svědík, který po vydřené výhře mužstvo oprávněně chválil za pracovitost a enormní úsilí. „Až do konce utkání jsme drželi dobré temp,“ těší náročného kouče.

Do základní sestavy znovu zařadil krajního beka Reinberka, jenž dostal přednost před Tomičem. „Rambo zahrál skvělý dvoubrankový zápas s Teplicemi, Míša zase předvedl dobrý výkon v Ostravě. Vycházeli jsme z větší souhry. Rambo je přesnější a zkušenější,“ vysvětluje.

Šanci méně vytíženým hráčům mohl dát už ve středu proti Karviné. Pohárový duel byl ale kvůli karanténě v soupeřově týmu odložen na neurčito.

„Je to škoda, ale beru to tak, jak to je,“ zůstává v klidu. „ Covid se zase vrátil. Teď je důležité, aby se to nerozšířilo tak moc, aby se zase všechno nepozavíralo a nebylo to jako předtím,“ obává se. „Chce to i obezřetnost. Musíme být všichni pozorní. Nemoc je zase na vzestupu,“ všímá si nejen kouč rozjetého Slovácka.