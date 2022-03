„Byl to náš cíl, naše obrovská motivace. Slovácko je po hodně letech ve finále a my uděláme všechno proto, abychom konečně získali nějakou trofej. Až budeme staří, abychom se na ni mohli dívat a říkat si, že jsme byli součástí toho všeho. Chceme pro klub i celý region něco udělat, zapsat se trošku do dějin," říká sedmatřicetiletý zadák a patriot.

Máte z postupu velkou radost?

Těžko se mi hledají slova. V kariéře jsem toho zažil hodně, ale tohle je obrovský úspěch pro malý klub. Teď se těšíme na finále. Doufáme, že bude vyprodaný stadion.

Proti Hradci jste se nadřeli, že?

Je pravda, že Fryšty (Fryšták – pozn. red.) nás v prvním poločase podržel. My jsme ale taky měli nějaké šance. Milan Petržela šel jakoby dvakrát sám na brankáře. Bylo to vyrovnané. Dobře, že jsme šli do vedení. Jelikož jsme tady nedávno hráli 2:2, věděli jsme, co nás ve druhé půli čeká. Že domácí asi vysunou stopera na hrot a budou to jednoduše nakopávat dopředu a sbírat odražené balony. Nechtěli jsme zbytečně faulovat, navíc se nám balony dařilo sbírat. Ve druhé půli jsme měli hluchou pasáž, kdy jsme moc zalezli a nechali soupeře hrát. Závěr jsme dohráli dobře. Škoda odvolaného gólu na 2:0. Jinak druhá půle byla soubojová, moc fotbalu v ní nebylo. Je škoda, že jsme nepřidali druhý pojišťovací gól, kterým bychom se ještě víc uklidnili.

Jak moc vám pomohla hra se třemi stopery?

Nebylo to jenom o defenzivě, ale výkonu celého mužstva. S takovou sestavou málokdo počítal. Bylo to opravdu složité. Třeba já jsem trénoval jenom týden, Milan Petržela měl covid, Rigino Cicilia také. Připravovali se až od úterý, takže to nebylo optimální. Venca Jurečka tady dal Hradci naposledy dva góly, teď odjel s nároďákem. Jelikož jsme nebyli v ideálním rozpoložení, chtěli jsme zápas odložit, ale nestalo se. Přesto se nám podařilo zaslouženě vyhrát. O to víc jsme rádi. Není to ale jenom zásluha těch, co hráli, ale i těch, co byli na lavičce nebo co nám pomohli předtím. Zásluhu na úspěchu mají opravdu všichni.

Glosa Libora Kopla: Slovácko se zase blíží Evropě. Proti Spartě není outsiderem

Na podzim jste Spartu v lize doma porazili 4:0. Budete se posledním zápasem inspirovat?

Návod to je, ale teď to bude úplně o něčem jiném. Tenkrát to byl jiný zápas. Sparta hraje dobře, ale my budeme doma, před vlastními fanoušky, kterým patří obrovský dík, že do Mladé Boleslavi přijeli v hojném počtu a zaplnili hostující sektor byl zaplněný, což si pamatuji z dob, kdy jsem hrával ještě za Spartu. Klobouk dolů před nimi, že nás podporovali celý zápas. Postup je takové poděkování za to, že takovou dálku absolvovali. Hrálo se v pátek, museli si vzít volno z práce. Teď to budou mít o kus blíž. Snad stejně jako na podzim vyprodáme stadion a kdyby byl stejný výsledek, tak bychom se nezlobili, ale bude to úplně jiný zápas. Za sebe i za můžu slíbit, že uděláme všechno proto, abychom trofej pro Slovácko získali.

Vnímáte pohár jinak než před lety?

Samozřejmě člověk už něco zažil, je starší. Se Spartou jsem vyhrál třikrát, dvakrát jsme kopal rozhodující penaltu. Je hezké, že si na závěr kariéry znovu zahraji finále. Tentokrát navíc za mateřský klub, kde jsem vyrostl a kde jsem poprvé nakoukl do ligy. kam jsem se vrátil. Shodou okolností proti Spartě, se kterou je to vždycky speciální zápas. A je jedno, zda je to v lize nebo poháru. Sparta je na trofeje, tituly zvyklá, pohárů má hodně, kdežto pro Slovácko by byl první. Podle mě to dlužíme lidem i celému klubu. Věříme, že můžeme Spartu porazit a trofej získat.

Namotivujete spoluhráče? Vypíšete speciální prémii?

Klidně vypíšu, stejně na tom bude i klub. (úsměv) Podobné je to ale i u všech kluků, kteří nastoupí proti týmu, ve kterém dříve působili. Pokud to ale zvládneme a pohár vyhrajeme, přirovnal bych to k titulu. Pro Slovácko je mimořádné dostat se do finále a zahrát si o trofej. Dáme do toho maximum. Sparta je favorit, ale její respekt máme. Dáme do toho dáme maximum. Už se na to samozřejmě těšíme.