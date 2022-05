„Bylo to v Plzni, ale na to utkání jsem z pracovních důvodů nemohla odjet. První ligový zápas Matouše jsem viděla až o týden později v Příbrami. Pamatuji si, že bylo strašné počasí. Pršelo, sněžilo, byla velká zima. Cesta byla strašná, ale Matouš vychytal nulu – to zahřálo. Pro mě to byl zlomový zápas jeho kariéry. Začal pravidelně chytat. Od té doby jsem viděla všechny jeho ligové zápasy. Jezdila jsem po celé republice,“ říká pyšná maminky a vyzdvihuje ještě jeden Matoušův duel.

„Bylo to na pražské Spartě v létě 2019. Před zápasem jsem mluvila s tiskovým mluvčím Slovácka Markem Jurákem. Říkal, že na Spartě se nikdy nevyhrálo. Tehdy to byla první výhra Slovácka, v brance byl Matouš – ohromně jsem si to užila.“

Šikovný gólman a také mládežnický reprezentant nezůstal ve Slovácku dlouho. V červenci 2020 přestoupil do portugalského prvoligového klubu Vitória Guimarães. V novém angažmá debutoval 16. prosince 2020 proti Benfice Lisabon. Největší fanynka už má syna maličko z ruky.

„Je pravda, že je to trošku složitější. Sleduji všechny zápasy přes internet, když můžu, tak sednu na letadlo a letím za ním. V létě tam bude dva roky, byla jsem tam asi sedmkrát nebo osmkrát. Většinou cestu směřujeme k nějakým svátkům,“ říká Martina Trmalová.

Během těch několika návštěv si Portugalsko oblíbila. Západní část Pyrenejského poloostrova ji doslova učarovala. „Nádherná země, úžasné jídlo, krásné prostředí. Portugalsko mě uchvátilo – zamiloval jsem si to tam,“ přiznává.

K úplné spokojenosti v portugalském angažmá schází Martině Trmalové větší zápasové vytížení jejího syna. Poslední měsíce téměř nechytá, přednost dostává domácí gólman Bruno Varela.

Jak se s tím pere Matouš Trmal?

„To se musíte zeptat Matyho. To nechci komentovat, je to jeho věc. Osobně můžu říct, že mně hodně vadí, že nechytá. Snažím se ho podpořit a dát mu morální sílu. Je to těžké, když nemůže předvést to, co umí. Snažím se mu být oporou i v této době. Taky to těžce koušu, ale všichni věříme, že se to brzy zlomí,“ přeje si na závěr Martina Trmalová.