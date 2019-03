Výprava fotbalových lvíčat mířila přes Düsseldorf z vydařeného reprezentačního soustředění zpět do Prahy. Z hlavního města potom přesun po dálnici do Uherského Hradiště a ve středu ráno v deset hodin se mladí reprezentanti museli hlásit na tréninku Slovácka. Z prvního reprezentačního srazu „nové“ jednadvacítky byl gólman Slovácka nadšený.

„Užil jsem si to, jak nejvíc to šlo. Snažil jsem se odvést co nejlepší výkon. Celkově bylo celé soustředění skvělé,“ chválil sraz nově se rodícího týmu Matouš Trmal.

Ligové výkony brankáře Slovácka neušly pozornosti reprezentačního trenéra Karla Krejčího.

Byl mladý gólman z nominace překvapený? „S trenéry z nároďáku jsem byl v kontaktu, takže když mám být upřímný, tak jsem to trošku tušil,“ přiznal rodák z Tasovic u Znojma.

Necelý týden soustředění ve Španělsku přinesl remízu s Islandem (1:1) a nečekaně vysokou výhru nad Mexikem (4:0). Matouš Trmal odchytal druhý zápas proti Mexiku, i přes čtyři vstřelené branky do sítě soupeře to nebylo jednoduché utkání.

„Podle výsledku to vypadá sice jednoznačně, ale kdyby dalo Mexiko první šanci, tak ten zápas byl asi jiný. Soupeř byl silný na balonu, měl výborně technicky vybavené hráče. My jsme je ovšem přehráli skvělým týmovým výkonem. Trenéři nás dobře připravili, ukázali nám, v čem jsou soupeři silní,“ hodnotil reprezentační duel první gólman Slovácka.

Právě díky Matouši Trmalovi udržela mladá reprezentace v úvodu čisté konto. Gólmana Slovácka chválil po zápase i reprezentační kouč.

„Klíčové bylo, že brankář Trmal chytil za nerozhodného stavu gólovku soupeři. I samotného by mě zajímalo, jak by se zápas vyvíjel, kdyby šli Mexičané do vedení, jak bychom se s tím popasovali,“ hodnotil duel pro svazový web Karel Krejčí.

Matouš Trmal navlékl reprezentační dres vůbec poprvé v kariéře a byl na to také patřičně hrdý.

„Myslím, že reprezentovat svoji zemi je to nejlepší, co může fotbalista zažít,“ svěřil se talentovaný brankář.

Po reprezentační pauze se o víkendu znovu rozběhne ligový kolotoč. Na Slovácko čekají deváté Teplice. Právě ze severočeského klubu byl s Matoušem Trmalem na soustředění Patrik Žitný, který proti Mexiku vstřelil čtvrtou branku. Bavili se spoluhráči z reprezentace o vzájemném zápase?

„Něco mezi námi proběhlo, ale nebylo to žádné velké hecování. Hraje tam i Honza Kuchta, který byl u nás na podzim, ten se bude chtít také ukázat. Teplice jsou na tom podobně jako my. Bude to hodně důležitý zápas,“ přemítá Trmal, který klidně vymění další nulu za tři body.

„Budu hlavně rád, když vyhrajeme,“ přeje si čerstvý reprezentant.