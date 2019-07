Od Daníčka a spol. se nyní očekávají další tři body, všechno ostatní by bylo velkým zklamáním. Zato Jihočeši po úvodní domácí porážce s Opavou mohou jenom překvapit.

„Díky výhře nad Spartou bude na nás o to větší tlak. My jsme jeli na Spartu s tím, že můžeme jenom překvapit. Teď to bude podobné, ale budeme to my, kdo bude muset potvrdit roli favorita. Věřím, že to zvládneme a plusové body ze Sparty potvrdíme,“ říká jeden z hrdinů předcházející bitvy Jan Kalabiška.

Fotbalisté Slovácka žádné podcenění nepřipouští.

„Každé kolo i zápas je jiný. To, že jsme poprvé v historii vyhráli na Spartě už je minulost. Život jde dál. Zápas s Českými Budějovicemi bude úplně něco jiného,“ tuší kapitán domácího celku Vlastimil Daníček.

Pravděpodobná sestava 1. FC Slovácko

„V Praze jsme vyčkávali a spíše spoléhali na brejky, kdežto před vlastním publikem doma budeme hrát úplně jinak. O to to pro nás bude složitější,“ prohlásil zkušený středopolař.

Trenér Martin Svědík žádný šlendrián nestrpí. Mužstvo na nováčka pečlivě připravuje.

„Kluci ví, že jsem náročný trenér na detaily a další věci. Nemají to se mnou jednoduché, ale vědí, že když budou plnit to, co mají, že to ponese ovoce,“ uvedl kouč Slovácka.

Jihočeši, kteří se do nejvyšší soutěže vrátili po čtyřech letech, čeká po neúspěšném domácím startu proti Opavě první test na hřišti soupeře v nové prvoligové sezoně. České Budějovice v Uherském Hradišti nebodovali dlouhých dvanáct let. Nyní to chtějí změnit.

„Jedeme do Uherského Hradiště s cílem uspět, ale bude to těžký zápas, protože jsme viděli, jak si Slovácko poradilo se Spartou. Jeho hráči budou v dobrém rozpoložení. Na druhé straně by je skvělý úvod na Letné mohl trošku svazovat, ale do hlav hráčů a trenérů Slovácka nevidím. Domácí určitě budou chtít zvítězit, ale my máme stejný cíl,“ uvedl na klubovém webu devětadvacetiletý záložník Ladislav Martan, který jako jediný z aktuálního kádru Dynama působil v dresu sobotního soupeře Jihočechů.

Pravděpodobná sestava Českých Buděkovic

„Strávil jsem na Slovácku v roce 2013 půlku sezony na hostování. Pamatuji si ještě Šimka, Reinberka, Havlíka nebo bývalého brankáře Varnsdorfu Porcala. Ale zápas to pro mě už asi ani specifický nebude. Na stadion se rád vrátím, některé lidi rád uvidím, ale nic výjimečného už to pro mě nebude,“ přiznává Martan.

Další hráči zkušenosti zatím spíše sbírají. V prvním kole Opavě si premiérové ligové starty připsalo pět hned hráčů nováčka. Kromě brankáře Staňka také obránce Havel, záložníci Provod s Mršičem a útočník Ledecký, který zatím nenavázal na své gólové hody z minulé sezony.

Trenér Horejš nevylučuje změny v sestavě. S pochroumaným kotníkem rehabilituje zkušený Ivan Schranz, takže jeho start je nadále značně nejistý.

FORTUNA:LIGA, 2. kolo

1. FC Slovácko – SK Dynamo České Budějovice

Výkop: dnes v 17.00, Městský stadion Miroslava Valenty

Rozhodčí: Lerch - Blažej, Kříž (Proske)

Ligová bilance: 9-8-3

Poslední zápas: 3:1 (20. Diviš, 42. Kalouda, 83. Došek – 50. Benát, 21. března 2015)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk – Petržela, Daníček, Havlík, Dvořák, Kalabiška – Navrátil.

České Budějovice: Staněk – Čolić, Havel, Novák, Kladrubský – Javorek, Havelka – Mršić, Mustedanagić, Provod – Ledecký.

Tip Deníku: 3:1