„Vstoupili jsme do zápasu výborně, byli jsme hodně produktivní. Po třech šancích jsme vedli o tři branky. Trošku nás to překvapilo, takový úvod jsme nečekali,“ přiznal Václav Jurečka a na závěr dodal.

„Řešil se můj ofsajd, byl jsem na hranici. Trošku mě mrzelo, že ten gól rozhodčí neuznal hned,“ hodnotil Jurečka verdikt hlavního arbitra a k druhé brance ještě dodal. „V průběhu podzimu jsem měl nějaké šance, snad mi ty dvě branky pomůžou a bude mně to tam padat daleko víc.“

„Přiznám se, že k většímu sebevědomí mi trošku pomohl pohárový zápas, ve kterém jsem vstřelil branku. Při prvním gólu jsem byl v prostoru, ve kterém jsem vůbec neměl být. Balon se mně odrazil, soustředil jsem se na to, abych trefil branku. Což se povedlo, takže super,“ okomentoval svoji první trefu Václav Jurečka.

Výhra v derby proti Zlínu, postup v poháru ve Zbuzanech a tři body z Mladé Boleslavi. To je vizitka fotbalového Slovácka za uplynulý týden. Ve třech zápasech vstřelili svěřenci Martina Svědíka deset branek, z toho tři Václav Jurečka.

