Jestli hledáte nejlepšího hráče z duelu Slovácka proti Příbrami, tak urostlý stoper patřil k největším kandidátům.

Vstřelil první branku a zařídil penaltu, kterou bezpečně proměnil Jan Kliment.

„Penalta byla po dlouhém autu, to bych ani nebral jako moji zásluhu. Byla to spíš nešikovnost protihráče, dupnul mi na nárt,“ vysvětloval Hofmann a popisoval úvodní branku zápasu. „Dohrávali jsme standardku, Kali (Jan Kalabiška – pozn.red.) vracel balon do vápna. Zařval jsem na Kácu (Michal Kadlec – pozn. red.), ať mi míč pustí. Dával jsem balon skoro do prázdné branky.“

Úvod utkání přitom patřil aktivním domácím. To potvrdil i rodák z Bečova u Mostu. „Myslím, že jsme nezačali moc dobře. Pomohli jsme si gólem, když vedeme, tak nás to vždycky uklidní. Pak přišla ta nešťastná situace s červenou kartou, kterou dostal Navrc (Jan Navrátil). Museli jsme se zatáhnout, nemohli jsme soupeře presovat nahoře, ale i tak jsme měli utkání pod kontrolou. Příbrami jsme toho moc nedovolili a sami jsme ještě dali tři góly. Myslím, že to bylo zasloužené vítězství,“ povídal spokojeně Hofmann.

Slovácko přitom od dvanácté minuty hrálo bez vyloučeného Jana Navrátila, přesto i v oslabení vstřelilo u řeky Litavky tři branky.

„Nikdy jsem nic podobného nezažil. Téměř celý zápas jsme hráli v deseti, a přesto vyhráli. Semkli jsme se, ukázali jsme sílu mančaftu. Bojovali jsme o tři body, to se nám povedlo,“ líčil zkušený obránce.

Mužstvo trenéra Martina Svědíka se po výhře v Příbrami posunula v tabulce FORTUNA:LIGY na bronzový stupínek. „Věděli jsme to před zápasem, že nás výhra posune na třetí místo. Byla to velká motivace. Ve středu hrajeme v Jablonci, ten je těsně za námi. Bude to o třetí místo přímá konfrontace. Pokusíme se přivést nějaké body a třetí příčku udržet,“ přeje si před odloženým zápasem Stanislav Hofmann.