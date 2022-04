Jaký to byl pro vás zápas?

Připravili jsme se na Baník s tím, že chceme vyhrát, jenže se nám nepovedl úvod zápasu. Byli jsme všude pozdě, hráli jsme hodně hluboko. Nějaké instrukce do druhé půlky byly. Myslím, že to druhou půlku proměnilo. Za druhý poločas jsme si zasloužili tři body. Směrem k finále poháru je to pro nás velká psychická vzpruha.

Je pravda, že jste měl virové problémy?

Tak tři dny mám nějakou rýmu a kašel. Chci se dát definitivně dohromady do finále poháru.

Ovlivnila viróza váš výkon i Plzni?

Už se k tomu zápasu nechci moc vracet, ale je to možné, že tam byl nějaký počátek.

První branku jste dal z penalty. Bylo vidět, že k ní se bere i Rigino Cicilia. Jak jste to vyřešili?

Říkal jsem mu, že jsem mu tu poslední nechal. Byli jsme domluvení, nechal mi kopat, za to mu děkuji. Bylo to pod kotel fanoušků, jsem rád, že jsem s nimi mohl gól oslavit. Pak jsem dal ještě další dvě branky. Proti Baníku si všechno sedlo.

Paráda! Jurečka hattrickem skolil Baník. Slovácko má jisté evropské poháry

Jak jste viděl zákrok Lischky na Daníčka? Byla to jasná penalta?Stál jsem za ním. Hráč Baníku na něho naletěl ramenem. Za mě jasná penalta.

Druhý gól jste dal po parádní nahrávce Marka Havlíka. Už jste poděkoval?

Na takový míč jsem čekal celé jaro. Jsem rád, že to vyšlo zrovna s Baníkem. Myslím si, že Fleišman to trošku podcenil, nečekal, že za ním vyplavu. Třetí gól byla trošku shoda náhod, že se to povedlo, ale byl jsem tam.

Byl to váš první hattrick?

V první lize ano, myslím, že ani ve druhé lize jsem nedal tři branky v jednom zápase.

Pocházíte z Opavy. Jste rád, že jste dal tři góly právě Baníku?

Jasně, ta rivalita je tam znát. Je to takový můj trochu osudový soupeř. Mám proti nim zvláštní motivaci.

Myslíte, že vašich sedmnáct branek už vám bude stačit na korunu krále střelců?

Myslím, že ne. Hráči, kteří se mnou bojují, jsou velmi kvalitní a hrají v top týmech. Momentálně se plně soustředím na středu, co se stane pak, to nechám osudu.

Bude finále poháru váš životní zápas?

Bude. Proto hrajete fotbal, abyste mohli hrát takové zápasy. Co jsem slyšel, tak o lístky byl enormní zájem. Bude vyprodaný stadion. Těším se, uvidíme, jakou kulisu fanoušci vytvoří. Musíme nechat na hřišti všechno.