Sever Čech mu svědčí – na podzim vstřelil na stejném stadionu svoji první ligovou branku.

„Hraje se mi tam fakt dobře, nám na ten stadion příjemné vzpomínky,“ povídá dvacetiletý odchovanec fotbalu Velké nad Veličkou, pro kterého byla uplynulá neděle vrcholem v dosavadní kariéře.

V souboji třetího Slovácka a první Slavie, byl na hřišti od úvodní minuty.

Ještě se vraťme k nedělnímu zápasu. Jak na vás zapůsobila Slavia?

Strašně těžký soupeř, zaslouženě je na prvním místě. Jde nekompromisně za titulem. Všichni viděli, že hraje také výborně v Evropské lize. Na hřišti bylo málo místa, všechno bylo ve velké rychlosti, byl to hodně běhavý soupeř.

Kdo se vám nejvíc zamlouval?

Všichni mají velkou kvalitu. Výborný byl Oscar Dorley, celkem malý záložník, ale strašně rychlý, dynamický fotbalista. Hrál výborně tělem, bylo to s ním docela složité.

Proti Slavii jste byl nejmladší v domácí sestavě. Uvědomoval jste si to?

Vůbec ne. To mě ani nenapadlo, nedívám se na to.

Před rokem jste v lize debutoval. Co se u vás za tu dobu změnilo?

Těžko říct. Řekl bych, že mám víc zkušeností, už nebývám tak nervózní jako v těch prvních zápasech. Tréma je před zápasem vždycky, ale už je to daleko lepší.

Máte na svém kontě 25 ligových zápasů, zatím jste vstřelil jednu branku. Cítíte, že byste měl v tomto směru přidat?

Je to pravda, už si ani nevzpomínám, kdy jsem měl pořádnou šanci na skórování. V koncovce se trápím. Sám bych chtěl, také trenéři chtějí, abych víc a přesněji zakončoval. Nemám ani moc asistencí, v tom musím přidat.

Jaké máte ohlasy na vaše výkony? Kdo je váš největší kritik a fanoušek?

Celá moje rodina je hodně fotbalová. Bratři od mamky hrávali za reprezentační slovenské mládežnické výběry. Slovácko sledují a po každém utkání mi píšou jejich názor na zápas a na moji hru.

Před rokem bylo Slovácko po 21. kole na osmém místě. Letos jste třetí. Co se za tu dobu změnilo? Získali jste se šňůrou zápasů bez prohry větší sebevědomí?

Určitě, určitě. Celá atmosféra je taková klidnější, do zápasu se jde líp, když víte, že máte nějaké body nahrané. Víc jsme si po té šnůře věřili i na hřišti.

Troufnete si odhadnout, na kterém místě budete po skončení ligy?

Osobně si myslím, že máme na špičku tabulky. Třetí místo bychom mohli v klidu udržet a klidně pokukovat i po druhé příčce. Máme svoji kvalitu.

Od postupu do ligy hraje Slovácko poprvé o nejvyšší příčky. Uvědomujete si, že jste součástí jedné z nejslavnějších epizod v klubu?

Ještě není konec sezony, ještě je hodně zápasů do konce a my můžeme také skončit někde v půlce tabulky. Na současné postavení se nedíváme, je to otřepané, ale díváme se k nejbližšímu utkání.

Právě Slovácko je největším překvapení ligy. Vidíte tam ještě další překvapení?

Sleduji ligu podrobně, ale těžko momentálně hodnotit. Myslím si, že třeba Mladá Boleslav má na lepší příčky. Ten kádr neodpovídá jejich postavení.

Co třeba nováček Pardubice, kde jste nějakou dobu působil? Bez výraznějších opor jsou na výborném sedmém místě tabulky.

To pro mě není překvapení, vím o jejich kvalitách. Osa týmu je spolu už hodně dlouho, kluci se znají a ví, co od sebe mají čekat. Pardubice jsou takový rodinný klub. Mají to založené na bojovnosti a týmovosti, přesvědčili jsme se o tom i u nás.

Navíc hrají v azylu, na hřišti Bohemky, přesto se jim tam daří. Doma prohráli jediný zápas.

Asi jim sedne ten menší stadion. Ze začátku tam udělali nějakou sérii. Věřím, že my tam zvítězíme, máme jim vracet porážku ze Slovácka.