Remízu nakonec třetí tým tabulky bral, to ostatně potvrdil i nejzkušenější hráč na trávníku Milan Petržela.

„Vzhledem k zápasové šňůře, kdy jsme venku vyhráli šest utkání v řadě, tak jsme před zápasem chtěli zvítězit a sérii prodloužit. V průběhu zápasu měla šance jak Sigma, tak i my, takže remíza je z tohoto pohledu asi spravedlivá,“ vracel se k dohrávce Milan Petržela.

V sobotu čeká na Slovácko adept o pohárovou Evropu. Do Uherského Hradiště přijede Slovan Liberec. Tým trenéra Pavla Hoftycha je na páté příčce tabulky. Oba týmy dělí čtyři body, na podzim Slovácko přivezlo z Liberce remízu 1:1.

„Bylo to zvláštní utkání. Po dvaceti minutách byl vyloučen Vlasta Daníček, Liberec navíc dostal výhodu pokutového kopu a my jsme najednou prohrávali. Čekalo nás dlouhé oslabení. Ale semkli jsme se a ve druhém poločase se síly na hřišti vyrovnaly, nám se podařilo vyrovnat a odvézt si cenný bod,“ vzpomíná na prosincový duel Milan Petržela, který ví, že ani v sobotu to nebude jednoduché.

„Liberec má solidní tým, takže určitě těžký soupeř, který se navíc v tabulce pohybuje poblíž nás. Stejně jako v každém zápase budeme chtít vyhrát a vzhledem k našemu postavení v tabulce nebudeme skrývat, že je to pro nás další důležité utkání. Budeme chtít hrát svou hru a trenéři nás na ně určitě dobře připraví takticky,“ pokračuje Milan Petržela, kterého těší třetí místo Slovácka v ligové tabulce.

„Samozřejmě vnímáme, že jsme v tabulce vysoko, ale nějak to v šatně neřešíme. Nemáme z toho hlavy v oblacích. Prostě se soustředíme na každé další utkání, ale ten pohled na tabulku je příjemný a vždy mi u toho problikne hlavou, jak velká je škoda, že s námi u toho nemůžou být diváci,“ povzdechne si Petržela, který si nechce připouštět ani nahuštěnou porci zápasů, která Slovácko v dalších dnech čeká.

„Už v úterý hrajeme proti Pardubicím. Program je náročný, ale nějak to neřešíme. Jedeme furt dál a buďme rádi, že můžeme hrát,“ říká na závěr.