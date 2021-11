Rozjetá parta kouče Martina Svědíka utržila v 16. kole FORTUNA:LIGY nečekaný políček. I když Moravané na hřišti Českých Budějovic po trefách Kalabišky a Sadílka vedli 2:0 a navíc hráli po vyloučení Hory přesilovku, hrubě nezvládli závěr, v posledních dvaceti minutách třikrát inkasovali a domácímu Dynamu nečekaně podlehli 2:3.

Kadlec a spol. přišli o sérii osmi zápasů bez porážky, v tabulce klesli za Plzeň na třetí místo a v případě nedělního triumfu Sparty nad Libercem půjdou ještě níž.

Nahněvaného kouče Svědíka více než porážka štval způsob, jak k ní došlo.

„Je to trestuhodné. Závěr byl z naší strany ostuda a to včetně střídání, která se také nepovedla,“ zlobil se vytočený trenér Slovácka.

„Za sedmdesát minut nedovolíme soupeři skoro nic a za dalších dvacet minut, když hrajeme v přesilovce, vstřelí tři góly a ještě má dvě šance," nechápal.

Slovácko na Střeleckém ostrově dlouho dominovalo, hrálo prim. Jenže z převahy vytěžilo jen dvě branky a penaltu, kterou Jurečka neproměnil. Po vyloučení domácího Hory v 69. minutě ale najednou znejistěli a závěr totálně zpackali.

„Asi jsme si mysleli, že se nemůže nic stát. Ale naopak se tím ukázalo, že nesmíme slevit z našeho stylu hry. Když se k tomu chováte takto, budete po zásluze potrestán. Závěr utkání jsme jednoznačně nezvládli. Moc mě zklamalo, že to všechno šlo přes zkušené hráče," říká Svědík.

„Místo toho, abychom drželi míč, tlačili se dopředu a hráli přes křídelní prostory, jsme začali balony nakopávat. K tomu jsme přestali běhat, přestali jsme se nabízet a přestali jsme být důslední. Už před prvním gólem Českých Budějovic přišlo z naší strany podcenění. Byl z toho zbytečný roh a z něj gól,“ pokračoval.

V první půli ale k přístupu hráčů výhrady neměl. Hosté rozhodně neměli v hlavách vysokou domácí výhru nad Spartou, řeči o pohárech či titulu.

„Nemyslím si, že bychom to podcenili po Spartě. Tohle byl prostě kolaps v tomto konkrétním utkání a podcenění nastalých situací. V hodnocení utkání budu velmi přísný. Musíme si to vyříkat a pracovat dál. Dnes to bylo varování, aby naše výkony byly lepší a to hlavně po celou dobu zápasu," prohlásil s tím, že ve své dosavadní kariéře si na podobný obrat v zápase nevzpomíná. „Myslím si, že hráči si tohle budou pamatovat hodně dlouho," dodal sedmačtyřicetiletý kouč.

Přitom sobotní duel se dlouho vyvíjel ve prospěch favorita. Skóre otevřel v 19. minutě Kalabiška, který po Sadílkově přihrávce překonal gólmana Vorla.

Zkušený hostující obránce v lize skóroval potřetí za sebou.

Moravané mohli brzy přidat druhý gól. Rozhodčí Ginzel totiž po faulu Hory na Holzera nařídil penaltu, ale Jurečkovu nepříliš povedenou střelu Vorel vyrazil. Další příležitost měl ještě do přestávky hlavičkující Hofmann, střelu Petržely pak Vorel vyrazil do tyče.

Slovácko bylo aktivnější i po změně stran. Na 2:0 zvýšil Sadílek. Hosté navíc od 69. minuty hráli v přesilovce, protože po faulu na Jurečku a přezkoumání situace u monitoru udělil sudí Ginzel červenou kartu Horovi.

Jihočeši však v oslabení paradoxně ožili a prosadili se i gólově. Nejprve si v 72. minutě naskočil na centr po rohu střídající Valenta a snížil. Na konci 81. minuty se pak dostal do brejku Bassey a přesnou střelou k tyči srovnal.

Za necelé čtyři minuty pak nigerijský útočník dokonal po dalším úniku senzační obrat, když ho znovu nedokázal ubránit Hofmann. Bassey si polepšil už na osm gólů v ligové sezoně. Hostům mohl zachránit aspoň bod střídající Vecheta, ale jeho pokus hlavou chytil na brankové čáře Vorel.

Fotbalisté Slovácka mohou odčinit zbytečnou ztrátu v nedělním šlágru proti Plzni.