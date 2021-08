„Samozřejmě je to pro nás nepříjemná komplikace, ale stejně jako v minulé sezoně si s tím poradíme. Věřím, že to zvládneme, i když Martin nebude při zápase na střídačce,“ zůstává v klidu sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski, který bude při koučinku pomáhat asistentům Muchovi a Palinkovi.

Moravanům bude v Jablonci scházet i záložník Mareček, který za zákrok na hradeckého obránce Krále vyfasoval rovněž trest zákazu startu na dvě utkání. Slovácké celek navíc nemůže v Jablonci počítat ani s vykartovaným stoperem Hofmannem a mimo hru stále zůstává i zraněný Jan Navrátil.

„Všichni kluci hráli v dobré formě a určitě nám budou chybět. Rozhodně je to pro nás škoda, že do zápasu v Jablonci nemohou nastoupit, ale nedá se nic dělat a musíme si poradit s tím co máme k dispozici,“ uvedl záložník Slovácka Daníček.

Účastníka Evropské konferenční ligy na startu sezony sužuje vlastní nedisciplinovanost. Svědíkův tým v úvodních čtyřech ligových duelech obdržel již tři červené karty, navíc inkasoval jedenáct žlutých karet. To je sakra dost.

„S kluky to probíráme, je to nepříjemné,“ přiznává Šumulikoski.

Na druhé straně Moravané nesbírají jenom karty, ale především body. Slovácko jich má na kontě devět, zato Jablonec pouze čtyři. Severočeši začátek i kvůli účasti v evropských pohárech nezachytili, když v prvním kole zdolali Ostravu, pak ale neuspěli v Mladé Boleslavi ani Teplicích, předtím remizovali s Bohemians 1905.

Náladu si ale Severočeši zvedli ve čtvrtek večer, kdy doma v úvodním duelu 4. předkola Evropské konferenční ligy rozstříleli Žilinu 5:1 a přiblížili se vytouženému postupu do základní skupiny nově vzniklé soutěže. Jablonec zvítězil po pěti soutěžních zápasech a doma v pohárech triumfoval po osmi utkáních.

„Jablonec je dlouhodobě silný, a to obzvlášť doma. To, že včera vyhráli 5:1, jenom ukazuje jejich sílu a potvrzuje slova, že se musíme dobře a tvrdě připravit,“ prohlásil Daníček.

Zkušený středopolař si pohárový duel nenechal ujít. „Sledoval jsem to, ale vždy se spíš dívám na styl, jakým se prezentují, než na samotný výsledek. Každopádně pro ně je moc pozitivní. Pro nás to nějakou změnu asi ani neznamená. Prostě se musíme nachystat na tu nejsilnější sestavu, nejsilnější variantu,“ říká.

Pokud by Jablonec slovenský tým vyřadil, inkasoval by za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun.

Slovácku se proklestit předkoly nepovedlo, když smolně vypadl s Lokomotivem Plovdiv.

FORTUNA:LIGA, 5. kolo -

FK Jablonec (10.) - 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: neděle v 16.00, stadion Střelnice

Rozhodčí: Petřík - Paták, Hurych (Ulrich) | VAR: Orel | AVAR: Adámková

Ligová bilance: 16-14-8

Poslední zápas: 0:3 (45. Petržela, 68. Kliment, 79. Cicilia, 24. února 2021)

Pravděpodobné sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Malínský, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Trenér: Rada.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Šimko, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Kohút – Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 2:2.