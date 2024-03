Narušili stereotyp, provedli změny v tréninkovém procesu. Trenéři Slovácka se snaží mužstvo po bídném vstupu do jara nastartovat, hráče přinutit k lepším výkonům i výsledkům. Zda jsou na správné cestě, ukáže už sobotní duel v Teplicích.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) v 11. kole FORTUNA:LIGY vyzvali Teplice. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Potřebujeme se odrazit. Chceme přivést body a potěšit naše fanoušky dobrým výkonem,“ říká asistent trenéra Slovácka Tomáš Palinek.

Zajímavostí je, že se na Stínadlech střetne mužstvo s nejmenším věkovým průměrem základní sestavy s nejstarším týmem ligy.

Zatímco Teplice před týdnem vyrukovaly na Slavii převážně s mladíky, celek z Uherského Hradiště naopak dál sází hlavně na mazáky.

Ani jeden z týmů v minulém kole neuspěl, nyní oba mančafty půjdou za výhrou. „Musíme ale hrát lépe než proti Jablonci,“ ví dobře Palinek mladší.

Moravany na severu Čech nečeká jednoduchá šichta. Tepličtí sice prohráli v Edenu se Slavií 0:4, v předcházejících jarních duelech ale bodovali a jsou devátí.

„Teplice mají skvělý vstup do jara, doma vyhrály tři zápasy, po třech bodech sahaly i proti Karviné. Zdobí je dobrá organizace hry, mají i rychlý přechod do útoku, kde umí své šance využít. Výborně to řeší hlavně Fila s Yasserem, pozor si ale musíme dát na celý tým," uvědomuje si Tomáš Palinek.

Sklářům sice skončila jarní série pěti zápasů bez porážky, jejich kouč Zdenko Frťala z toho nedělá žádnou tragédii. „Nesmíme zahodit, co jsme dokázali prvních pět jarních kol. Síla Slavie je extrémní a když nepodají všichni hráči maximum, je těžké se s ní srovnávat. Teď máme zápasy s týmy ze silnější šestky, to bude srovnání našich kvalit, kam jsme se posunuli a na co aktuálně máme," uvedl.

Zdroj: Youtube

Slovácko sice po zimní pauze tápe, proti Teplicím se mu ale dlouhodobě daří.

Svědíkův tým zvítězil v posledních sedmi vzájemných zápasech, na podzim doma skláře zdolal 2:0.

„Čeká nás obrovsky těžký soupeř s kvalitním trenérem Svědíkem. Slovácko sice nemá formu, jakou by mít chtělo, o to těžší zápas to pro nás bude. Díváme se stále pod sebe, potřebujeme bodovat. Doma chceme zvítězit. Spoléháme i na podporu fanoušků,“ uvedl asistent teplického trenéra Jan Rezek.

Tým z Uherského Hradiště na jaře zvítězil pouze jednou, i tak se stále drží na čtvrtém místě tabulky a pomýšlí na evropské poháry.

Nálada v týmu ale není ideální. „I proto jsme v týdnu udělali nějaké změny v tréninkovém procesu a věříme, že se to na hráčích projeví,“ dodal Tomáš Palinek.

Duel 25. kola FORTUNA:LIGY se hraje v sobotu od osmnácti hodin.