Ani jeden z nich se výrazněji neprosadil, ničím výjimečným nezaujal, přesto oba odvedli solidní práci a zaslouží pochvalu.

„Filip je mladý kluk, který má všechno před sebou. Ne že by byl na nás tlak, ale chtěli jsme ho vyzkoušet a taky trošku ulevit Vencovi Jurečkovi, který se střelecky trápí, byť se do šanci dostává,“ vysvětluje Svědík.

Mládežnický reprezentant vydržel na trávníku více než hodinu, v 68. minutě přenechal své místo zkušenějšímu Navrátilovi.

„Někdo si myslí, že když přijde sedmnáctiletý kluk a udělá s námi jednu přípravu, že musí hned do základu. Tak to ale není. Víme, jak s ním máme pracovat. Filip je určitě příslib do budoucna, i proto mu určitou porci utkání dáváme,“ říká Svědík.

Ševci s možností, že Vecheta nastoupí na hrotu domácího útoku, počítali. „Chystali jsme se i na tuto variantu. Známe ho z mládežnických týmů, naposledy vstřelil branku,“ ví dobře kouč Fastavu Jan Jelínek.

Podle devětatřicetiletého kouče ale bylo celkem jedno, kdo se na hrotu útoku Slovácka nakonec objeví. „Soupeř rozehrává balony podle nějaké šablony. Jeho útočník vpředu pracuje, uhrává balony a rozbíhá to,“ uvedl Jelínek.

Zatímco před týdnem proti Slavii Vecheta zastínil Jurečku, ve víkendovém derby to bylo spíše obráceně. „Venca nám svým výkonem pomohl. V meziprostoru podržel balon, měl druhou a třetí asistenci,“ cení si Svědík.

Povedený duel ale odehrál hlavně Daniel Holzer. Letní posila z Baníku si kromě premiérové trefy v dresu Slovácka připsala i asistenci na druhý gól stopera Hofmanna.

„Produktivita je důležitá. Jsem rád, že to prolomil a trefil se. Snad v tom bude pokračovat, ale nároky na jeho hru mám ještě vyšší. Příště by měl podat ještě lepší výkon,“ říká Svědík.

Jeho kolega zase odměnil za přístup a dosavadní výkony Davida Tkáče. Zlínský odchovanec sice gólově nenavázal na předcházející zásahy v Liberci a doma s Bohemians 1905, do vyloučení Procházky byl ale hodně vidět. Po přesunutí na jinou pozici už tolik výrazný nebyl, v deseti to ale měli všichni hostující hráči složité.

„Bylo to derby, první Kačův (Tkáč – pozn. red.) ligový start v základní jedenáctce, což je něco jiného než nastupovat do zápasu coby náhradník. David to ale zvládl velmi dobře,“ míní Jan Jelínek. „Byť jsme ho museli stáhnout na post, který mu není vlastní, a fyzicky to měl těžké, bojoval o každý balon,“ oceňuje.