Toho tři obdržené branky štvaly. Nebýt nich, mohlo se Slovácko dostat v tabulce FORTUNA:LIGY o skóre před Baníkem, takto zůstává páté. „Jdeme si dál za svým cílem. Víme, čeho chceme dosáhnout, to je pro nás hlavní,“ dodal.

Po hodině hry navíc další brejk do otevřené obrany zužitkoval i hostující Petržela a zhruba dvě desítky fanoušků Slovácka začalo na boleslavském stadionu skandovat: "Dejte jim deset."

„Venca je právě ten hráč, který se v každém zápase dostane do šancí, ale v koncovce se trápil. I proto jsme ho se Zlínem nechali trošku vydechnou. Vyndali jsme ho ze sestavy. Myslím, že mu pomohl hlavně pohárový gól ve Zbuzanech. Dal dvě branky, podal velmi dobrý výkon. Jsem rád, že se chytil,“ prohlásil Svědík.

Mladoboleslavští se po přestávce vrhli do útoku. Hosté čekali především na rychlé brejky a v 58. minutě udeřili počtvrté. Kohútovu přihrávku zužitkoval opět Jurečka, a přestože rozhodčí jeho branku neuznal kvůli možnému ofsajdu, po konzultaci s videorozhodčím svůj verdikt přehodnotil. Útočník Slovácka se trefil počtvrté v ligové sezoně.

Po rychlém přechodu do útoku přihrál Škoda před odkrytou branku Ewertonovi a brazilský útočník svou první brankou v sezoně dal Středočechům naději.

„Vstup do utkání byl z naší strany velmi dobrý. Výkon jsme korunovali hezkými góly. Už ale asi deset minut před koncem poločasu jsme začali ztrácet balony a přestali být aktivní v dostupování na naší polovině, z čehož pramenila branka těsně před poločasem,“ uvedl hostující kouč.

Jeho tým vstoupil do utkání odvážně a po necelé půlhodině vedl 3:0! Jurečka sice první šanci neproměnil, ale pak si zvedl náladu, když po Juráskově nepřesném odkopu napálil míč nechytatelně do sítě.

„Pro diváky to byl krásný zápas. Viděli osm branek, hezké akce. Já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a vezeme domů tři body,“ těší trenéra Slovácka Martina Svědíka.

