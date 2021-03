(ROZHOVOR)

„Před mančaftem chci smeknout. Vím, čím si kluci prošli. Klobouk dolů před nimi,“ ocenil přístup svěřenců kouč Martin Svědík. I když se domácí ve druhé půli pouze bránili, těsné vedení nepustili a díky enormnímu úsilí jsou zase zpátky v elitní čtyřce FORTUNA:LIGY.

Před Liberec je vystřelily proměněná penalta kapitána Daníčka i dorážka Kohůta.

Jde o nejcennější výhru vaší kariéry?

To bych musel pátrat, ale takto bych to asi nestavěl. Výhra je pro mě cenná vzhledem k charakteru týmu. Máma za sebou těžké období. Věřil jsme, že tým i po tom, čím si prošel, ukáže charakter, což se potvrdilo. Toho si cením. Vnímám to nejvíc. Samozřejmě bylo jasné, že v utkání budeme mít nějakou krizi.

Vstup do utkání jste měli výborný. To byl záměr?

Ano. Nechtěli jsme ustupovat ze svých věcí, z naší hry. To bylo klíčové. I když jsme věděli, že to nemusíme vydržet a že nám budou docházet síly. Ale do zápasu jsme vstoupili dobře. Vytvořili jsme si územní převahu, spoustu standardních situací, velký tlak.

První poločas vám neskutečně vyšel, že?

První poločas, který byl z naší strany velmi dobře odehraný a z hlediska vývoje hry klíčový, bych rozdělil do tří fází. Baník jsme nenechali hrát, velmi dobře ho napadali. Díky agresivnímu přístupu jsme získávali odražené balony.

Jenže jste po jednom zaváhání paradoxně mohli prohrávat…

Je pravda, že jsme přežili velkou šanci Baníku. Propadli jsme v presinku, byla tam špatná komunikace brankáře se stopery. Vyústilo to šancí Ndefeho, jenž ji nedal. Byl to jeden z důležitých okamžiků. Po této možnosti jsme ale ale až do konce poločasu byli lepším týmem, svoji převahu vyjádřili i brankově.

Druhá půle už ale z vaší strany nebyla tak dobrá. Souhlasíte?

Ano. Ve druhém poločase jsme nehráli dobrý fotbal. Baník nás zatlačil, ale měl těžké to otáčet. Začal hrát na dva útočníky, vytvořil si územní převahu. My jsme neudržel nahoře míč, ani jsme nesbírali odražené balony, ztráceli jsme je. Všechno se ještě umocnilo vlastní brankou. Taky nám začaly docházet síly. I přesto jsme závěr zvládli celkem dobře. Hosté měli nějaké centry, ale kopali je spíš od půlky. My jsme závěr uhráli vůli, týmovostí srdcem. O to víc si toho cením, tým to zvládl.

Bylo těžké po karanténě vybrat základní sestavu?

Sestavu jsme se snažili citlivě namíchat tak, aby každý hráč byl i v příštích zápasech schopný podávat takové výkony jako doposud. Samozřejmě jsme přihlíželi, kdo jaký měl průběh, ale zasažené plíce měli všichni, proto kluci, co byli pozitivní, po karanténě absolvovali testy. Chtěli jsme vědět, jak na tom kdo je. Třeba i proto nebyl v sestavě Sadílek. Asi by to vydržel, ale nechceme žádného hráče odvařit. Víme, že může přijít přetrénování.

Na co jste se zaměřili na třech trénincích, které předcházely nedělnímu zápasu?

Jelikož jsme dlouho nebyli na hřišti pospolu, pilovali jsme věci, které potřebujeme v zápase, takže jsme se zaměřili na organizaci hry, taktickou stránku.

Bylo to proti Baníku těžší i kvůli tomu, že za něho nastoupili tři bývalí hráči Slovácka?

To ne. Já to takto neberu. Kariéra každého hráče se odvíjí, jednou jsou tam, pak zase jinde. Většinou nezůstanou věrní jednomu klubu. Myslím, že to k fotbalu patří.

Co říkáte na výkon Michala Kohúta? Může být triumfem jednadvacítky na EURO?

Fotbalově na to má. Já bych mu jenom přál, aby se dostal na hřiště. Na minulém srazu se tam nedostal, což mě mrzí, protože nebylo jednoduché ho dát zase dopořádku. Doufám, že tentokrát dostane příležitost a možnost prokázat, že je dobrým hráčem.

První gól dal Daníček. Byl na penaltu určený on, nebo Kliment?

Tito dva jsou určení a jde o to, kdo jak se na hřišti cítí. Mají úkol to proměnit. Už se nám do toho motal Patrik Šimko, který tak moc chtěl dát gól, že si nakonec dal vlastní. To jsem jenom tak odlehčil. On ale rád jí, takže mu do kabiny donesli nějaké řízky, takže je spokojený. (úsměv)