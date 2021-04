Respekt soupeřů si vydobyli už dávno, teď přepisují klubovou historii, překonávají vlastní rekordy.

Fotbalisté Slovácka už nyní, devět kol před koncem sezony, získali padesát bodů, což se jim v žádné dosavadním ligovém ročníku nepovedlo. Nejlépe na tom byli v ročníku 2003/2004, kdy jich ve třiceti kolech urvali osmačtyřicet.

Parta kouče Svědíka v kalendářním roce 2021 podlehla jenom suverénní Slavii, jinak bodovala ve třinácti z posledních čtrnácti duelů.

Spanilou jízdu si Moravané protáhli i v sobotu večer proti Liberci.

Třaskavý souboj s neoblíbeným protivníkem si urvali pro sebe poctivým výkonem a proměněnou penaltou Jurečky.

Výhrou 1:0 se zbavili jednoho ze soků a o pořádný kus se přiblížili Evropě

Vytoužené poháry jsou hodně blízko …

„Když už sezonu máme takto dobře rozehranou, chceme z ní vytěžit maximum. Před sebou však pořád máme devět kol, čeká nás hrozně nabitý program. Výkony musíme potvrzovat na hřišti každý zápas. Bude velmi těžké to udržet,“ tuší kouč Slovácka Martin Svědík.

Rozjetý celek z Uherského Hradiště se nemá čeho bát. Tuhle vytuněnou mašinu jen tak něco nezastaví. Pár zádrhelů ale ještě může přijít, nevyzpytatelná sezona a tuze zvláštní doba přináší neuvěřitelné věci.

„V květnu už to může být dobré, ale duben leccos napoví. Hrajeme na Spartě, v Plzni. Uvidíme, jak se to poskládá. Musí se sejít víc věcí. Nás třeba dohání, že nemáme tak široký kádr. Je to složité,“ povzdechl si Svědík.

Právě absence hráčů může mančaft rozhodit, přibrzdit. „Uvidíme, jak to vydržíme. Budu ale čekat na každého hráče,“ říká úspěšný trenér, architekt týmu.

Spousta z fotbalistů je ohrožení. Hned sedm borců z kádru hraje pod hrozbou čtvrté žluté karty, která znamená stopku. „Něco jsme si k tomu řekli. Hráči vědí, že se mají vyvarovat zbytečným faulům, mluvení. Dbáme na disciplínu, ale karty k fotbalu patří,“ pravil v klidu.

DRUHÁ PŮLE BYLA LEPŠÍ

Svědík dál sází na týmovou morálku a poctivou práci. Právě toho si náročný kouč na mužstvu nejvíce cení.

Byť Slovácku proti Liberci chyběli kapitán Daníček, Navrátil, Kliment nebo Cicilia, mančaft se semkl a i bez čtyř důležitých hráčů podal výtečný kompaktní výkon. „Vím, čím si mužstvo prošlo a prochází, že jdou kluci na krev. Jejich přístup je opravdu příkladný. Mám z toho radost. Podali obdivuhodný výkon,“ prohlásil.

Rozhodnutí přišlo v 66. minutě. Domácí Lukáš Sadílek, který v zápase nastoupil proti staršímu bratrovi Michalovi z Liberce, nacentroval na nabíhajícího Reinberka, jehož fauloval hostující gólman Knobloch.

Jurečka z pokutového kopu nezaváhal a otevřel skóre. Brankář Knobloch z předchozích čtyřech penalt neinkasoval, tentokrát ale nezvolil správnou stranu.

Další branky nepadly, k vidění byl spíš boj. „Oba týmy inkasují málo branek, po Slavii nejméně. Připravovali jsme se na hru Liberce, ale v prvním poločase jsme ho jenom naší chybou pustili do dvou či tří brejků, taky měl nějaké standardky,“ hodnotil utkání Svědík.

Druhá půle už byla z domácí strany lepší.

„Liberec jsme do ničeho nepouštěli, sbírali jsme odražené míče a měli jsme dvě šance. Z jedné byla penalta a z jedné velká možnost Kalabišky. Šancí moc nebylo, věděli jsme, že mohou rozhodovat detaily, což se potvrdilo,“ uvedl Svědík.

Tým z Uherského Hradiště po vydřené výhře 1:0 dál drží třetí místo v neúplné tabulce. Před čtvrtým Jabloncem má náskok jednoho bodu. Liberec tři kola po sobě nezvítězil a patří mu pátá příčka se sedmibodovou ztrátou na Slovácko.