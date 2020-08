„Věříme, že s trenérem Martinem Svědíkem je klub na správné cestě a že společně můžeme tým posouvat výš. Proto jsme rádi, že se nám podařilo stávající smlouvu prodloužit," uvedl ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Bývalý útočník Ostravy, Olomouce, Příbrami nebo Lázní Bohdaneč si zájmu Slovácka váží. „Jsem rád, že vedení přišlo s nabídkou a že jsme se dohodli,“ prohlásil Svědík.

Nad prodloužením smlouvy se nerozmýšlel dlouho. „Rozhodování nebylo až tak složité,“ přiznává. „V první řadě je to o tom, jestli má práce smysl. A já vidím možnosti posouvání nejenom týmu, ale i celého klubu. Máme navíc dobrou kabinu, realizační tým, ale i vedení klubu, ať již je to ředitel, nebo manažer A-týmu Veliče Šumulikoski. Společně se v rámci možností snažíme pro tým vytvořit ty nejlepší podmínky,“ říká.

„Zapomenout však nechci ani na věci kole, jako je stadion, fanoušci a celkově i město. Když to vezmu všechno dohromady, tak v tom vidím smysluplnost," dodává Svědík.

Bývalý kouč Baníku, Mladé Boleslavi nebo Jihlavy přišel do Uherského Hradiště v listopadu roku 2018 jako náhrada za odvolaného trenéra Kordulu.

Svědík v minulosti vedl jako trenér divizní Pardubice, s nimiž postupně postoupil do 2. ligy. Od léta 2013 byl koučem Baníku Ostrava, po podzimu se však přesunul na pozici asistenta Františka Komňackého. Po jeho odvolání na jaře 2014 se vrátil k vedení týmu, ale po podzimu 2014 byl z páté příčky odvolán.V roce 2015 Svědík krátce působil jako asistent Dušana Uhrina mladšího v Minsku, poté se od léta ujal reprezentace do 20 let. V prosinci 2016 jej angažovala Mladá Boleslav, s níž v ročníku 2016/17 obsadil čtvrtou příčku a vybojoval postup do kvalifikace Evropské ligy. Do Uherského Hradiště zamířil z Jihlavy.