Bývalý trenér Ostravy, Mladé Boleslavi či Jihlavy vedl v neděli Slovácko proti Baníku po 118. „Mám teď úplně jiné starosti. Navíc tyto milníky se doceňují až v momentě, kdy člověk v klubu končí. Já to teď nevnímám, ale beru to jako určité ocenění mé práce,“ říká sedmačtyřicetiletý pardubický rodák, který se svým týmem vyhlíží zápas roku proti pražské Spartě.

Je před vámi největší zápas kariéry?

Nechci se k tomu takto upínat. Je to nejdůležitější zápas v sezoně. Můžeme získat nějakou trofej, kterou samozřejmě chceme pro tým, klub i fanoušky získat. Myslím, že celý region by si to zasloužil.

Trenéři ve Slovácku (počet ligových zápasů)

118 – Martin Svědík

116 – Svatopluk Habanec

68 – Miroslav Soukup

56 - Stanislav Levý

45 – František Komňacký

41 – Karel Jarolím

35 – Michal Kordula

Vnímáte velká očekávání okolí, příznivců, lidí kolem sebe?

Já budu jedině rád, když zájem lidí bude maximální a stadion se vyprodá. Bude to prostě bitva se vším všudy. S fotbalovou atmosférou, s kvalitními výkony. Doufejme, že i s dobrým výsledkem pro nás.

Co by vám osobně trofej přinesla? Může vám zajistit věčnou slávu na Slovácku, pomoct k ještě lepšímu angažmá?

Pro trenéra, který nepůsobí v českých top klubech, je to jediná možné trofej, kterou může získat, protože těžko s provinčním mužstvem vyhrajete ligový titul. Samozřejmě se i to stává, ale je to opravdu hodně těžké. Vyhrát pohár je pro všechny z nás velká motivace. Je to prostě nějaké trofej. Jste první, nikdo před vás nemůže, navíc vám to zajisté místo v evropském poháru. Po sportovní stránce je to super. Je to taková ta odměna pro všechny lidi v klubu za dobře vykonanou práci. Ať už to jsou hráči, funkcionáři či majitelé.

Když jste s trénováním začínal, snil jste o trofejích, úspěchu, kterého jste se coby hráč i kvůli vážnému zranění nedočkal?

Když jsem s trénováním začínal, vůbec jsem o takových věcech nepřemýšlel. Nejsem člověk, který by před sebe kladl vzdušné zámky. Opravdu jsem šel postupně a ty cíle vždycky byl přiměřené klubu, ve kterém jsem zrovna byl. Nechci se na to úplně upínat. Chápu, že je to důležitý zápas a vyvrcholení této sezony. Vím, že hrajeme o nějaký pohár, ale ve fotbale, ale i v běžném životě je spousta stejně důležitých věcí. Je to náboj, který k fotbalu patří. Je to to, proč to děláme a co máme rádi. Samozřejmě je to specifické v tom, že jde o pohárové utkání, které je odlišné od toho ligového. Máte jeden pokus, hraje se s prodloužením, penaltami, se vším všudy.

Je rozdíl vyhrát pohár nebo získat titul coby hráč nebo trenér?

Beru to tak, že mám hlavní zodpovědnost za mančaft, ale všechno je to týmová práce. Jakýkoliv úspěch je výsledkem činnosti celého klubu, neúspěch se samozřejmě jako první hází na trenéra, ale do jisté míry je součinnost celého klubu. Já si zakládám na týmové práci, kterou jsme se dostali až do finále.

Čtvrté místo? Je to úžasné! Na hráče jsem hrdý, přiznal trenér Slovácka Svědík

Trenér brankářů Luboš Přibyl mi říkal, že titul je sice krásný, ale po oslavě stejně zase musíte do práce. Vidíte to stejně?

Ano. Emoce a oslavy bývají chvilkovou záležitostí. Radost stejně jako třeba zklamání musíte rychle vytěsnit z hlavy a pracovat dál, protože život pokračuje a v trenéři to platí víc než třeba u hráčů, protože musíte myslet hned na novou sezonu. Řešit letní přípravu, posílení kádru a další věci. Navíc sezona po poháru pokračuje dál. Musíme odehrát další tři těžké zápasy, které jdou rychle po sobě. Přemýšlet a rozjímat můžeme až na dovolené. (úsměv) Já už jsem ale jednou říkal, že fotbal děláme i proto, aby nám zůstaly nějaké vzpomínky. Bylo by určitě moc hezké, kdyby byly jenom ty nejlepší a krásné. Ale to píše sám život. A ať už to dopadne jakkoliv, člověk musí jít dál.

Štve vás, že se ve sportu na úspěchy strašně rychle zapomíná?

To prostě k životu patří.

Změnil se váš pohled na MOL Cup? Dřív tu soutěž ne všichni brali vážně …

Já si myslím, že tam je lukrativní to, že vítěz pak hraje evropské poháry. Pro některé provinční týmy je to jediná možnostm jak se do Evropy dostat a jak získat nějakou trofej. Proto šla prestiž MOL Cup tak nahoru.

Je dobře, že jeden z týmů hraje finále na domácím stadionu, nebo by bylo spravedlivější neutrální hřiště třeba s větší kapacitou?

Mně je to jedno. Já jsem rád, že hrajeme doma. Známe to tady, nemusíme nikam cestovat, takže určitou výhodu máme. Na druhé straně nikde není napsáno, že tady bude víc našich fanoušků, protože utkání pořádá FAČR. Co se týká návštěvnosti, tak to může být fifty – fifty.

Většinu hráčů jste posunul na vyšší level, ale co vy? Máte ještě kam stoupat, posouvat se?

V momentě, kdy se člověk uspokojí a bude si myslet, že se nemá kam posunout, tak skončí, protože se nebude chtít dál rozvíjet, nebude chtít dál inovovat věci. Myslím si, že to by byla zkáza. Já si myslím, že vždycky máte možnost jít nahoru, získat nové zkušenosti, posouvat se. Když půjdete jinam, situace bude odlišná, musíte reagovat na jiné věci, Někde bude na vás daleko větší tlak. Trenér se pak musí se situacemi komplexně vyrovnat. Já si strašně vážím toho, že tu práci mohu dělat. Z toho vždycky vycházím. Ale taky se snažím o to, abych nepracoval jenom s tím, co vím. Chci znát další věci, o kterých přemýšlím. Snažím se sebevzdělávat, konzultuji to s ostatními.

Čím se vlastně vyznačuje dobrý trenér?

Rozhodující je to, jakou představu má daný klub a zda je trenér dokáže naplnit. Vždycky je podstatné, aby lidé z klubu trenérovi řekli, co od něj čekají, co po něm chtějí. Pak se musí dát nějaké cíle, úkoly, které musí trenér splní nebo ne. Typologicky jsou různí trenéři, ale nejdůležitější je, aby byl komplexní. Vůbec si nemyslím, že je jednoduché trénovat třeba Manchester City nebo jiné top týmy. I když v tom klubu jsou všichni hráči dobří nebo dokonce nadstandardní, složit mančaft, vytvořit chemii, strategii do daného utkání nebo to nakombinovat tak, aby všichni byli vytížení, ve formě a aby byly výsledky, to taky není úplně jednoduché. Ať už je to Klopp nebo Guardiola, oba mají obrovskou auru, co se týká i komunikace s hráči, odhad na toto. Tito trenéři pracovat i po psychologické stránce, správně se rozhodnout. Mají cit pro to, co v zápase použít. Není to jenom o taktické stránce. Když to všechno máte vyvážené a v co největších hodnotách, tak to potom jsou nejlepší trenéři.

Patříte už mezi ně?

To bych se neodvážil říct. (úsměv). Z hlediska dlouhodobější práce měly největší úspěchy právě Guardiola s Kloppem či Simeone, u nás je to Jindra Trpišovský nebo Pavel Vrba. I v Česku máme výborné trenéry. Nechci se nikoho dotknout, ale u těchto je vidět, že kam přijdou, úspěch většinou mají.

Tři góly i s virózou. Jurečka prvním ligovým hattrickem zajistil Slovácku poháry

Je těžké donutit v Česku hráče pracovat neustále na maximum, dávat fotbalu všechno?

Úkol trenéra je, aby hráče přesvědčil o tom, že nastolená cesta je úspěšná. Ale nemyslím si právě, že úplně vždycky to funguje. Většinou to český hráč pozná v zahraničních ligách. Samozřejmě tím nemyslím top pět evropských soutěží. Nejde o to, kolik jste naběhal kilometrů, ale v jaké intenzitě. Vysvětlování by bylo na dlouho, ale nemyslím si, že je to jednoduché a někteří hráči to pochopí, až když jsou zkušenější nebo vyzrají, jiní to nepochopí třeba vůbec. (úsměv) Je důležité přesvědčit tým o tom, že práce, kterou děláme, k něčemu povede. Nikdy nebudete mít pětadvacet hráčů, kteří s vámi budou souhlasit, což není ani dobře, protože každý názor ke konstruktivní diskuzi je dobrý.

Vy sám umíte vypnout? Zapomenout na fotbal, zrelaxovat?

S rodinou ano. I když je to těžké, ale já mám opravdu skvělou ženu, která fotbalem stejně jak zbytek rodiny žije. Nejbližší už mě znají. Ví, kdy potřebuji víc klidu, na druhé straně, když jsem s nimi, tak se snažím na fotbalové věci zapomenout. Rodina je mým katalyzátorem. Nyní jsem nesmírně šťastný, ale žiji jenom rodinou a fotbalem.

Na hráče jste tvrdý, působíte hodně přísně. Jaký jste doma? Hodný táta, který dětem všechno promine nebo i doma vládnete pevnou rukou?

Sice jsem na hráče tvrdý, ale spravedlivý. V momentu, kdy něco hráč neplní, dám mu to pocítit, vědět. Já ale vím, kdy mám zařvat. Samozřejmě někdy při utkání je to zbytečně, ale když zvýším hlas třeba při hodnocení nebo při přípravě, přesně vím, proč to dělám a jak s tím hráčem mám mluvit. Ano, jsem přísný, protože vyžaduji profesionalitu, tento přístup. Vím, že to povede k něčemu. V momentu, kdybych se choval jinak, tak to k ničemu nepovede. Ale já se ptám: Jsem přísný, když po hráčích chci, aby na trávníku coby profesionálové pracovali, já si to nemyslím. Za mě to k tomu patří.

A i doma máte hlavní slovo?

Nejhůř na tom je šestiletý syn, na něj jsem přísnější než na tříletou dceru, protože to je princezna. U ní nemůžu. (úsměv) Já to mám složitější v tom, že toto si vždycky odbude paní, která na ně je trošku víc přísnější, protože já když přijedu domů, nemohu být rázný. Snažíme se děti vychovávat tak, aby byly v životě šťastné a něco z nich bylo. Chci, aby rodina byla v pohodě.

Neděsí vás, v jaké době děti vyrůstají? Předtím naše životy ovlivňovala pandemie koronaviru, teď zase válka na Ukrajině?

Děti to ještě moc nevnímají, ale strach o budoucnost dětí samozřejmě mám, protože právě pro ně žijeme. Chceme, aby se měly jednou dobře, byly zabezpečené, v pohodě. Nechceme jim předat jenom hodnotné věci, ale hlavně ty lidské. Hlavní je, aby z nich vyrostly slušní lidé.

Koňské dostihy? Relax a adrenalin, přiznává trenér Svědík



Jako správný pardubický rodák má blízko k hokeji, který si jednou za rok zahraje se starou gardou Baníku Ostrava, ale vřelý vztah má i ke koním, dostihovému sportu. Na závodiště známého fotbalového trenéra Martina Svědíka poprvé přivedl tatínek, zlom ale přišel až po skončení hráčské kariéry. „Od mých čtyřiadvaceti let chodím na dostihy pravidelně. Nenavštěvuji jenom Velkou pardubickou, ale i jiné kvalifikační závody. Mám tam spoustu přátel. Je to pro mě relax, adrenalin. S rodinou se dostaneme do jiného prostředí. Kůň je navíc krásné a ušlechtilé zvíře, které mám rád a i pohled na ně je příjemný,“ přiznává kouč Slovácka.

Návštěvu dostihů bere jako svátek, velkou událost. „Vždycky ve společnosti lidí, které běžně nepotkávám, strávíme hezké chvíle,“ říká.

O tom, že by jednoho koně pořídil dětem, zatím neuvažuje. „Kůň něco stojí a finance, které bych na něj mohl uvolnit, zatím nemá,“ usmívá se.