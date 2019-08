„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který hrál v minulém kole výborně s Budějovicemi. V první půlce jsme se drželi strategického plánu, ale nedařilo se nám ve finální fázi a nebyl z toho žádný efekt. Tedy mimo šanci Ondřeje Šašinky, to byla stoprocentní příležitost, tu měl proměnit. V první půlce to byl spíš boj, než nějaká hra,“ okomentoval první dějství domácí kouč a přidal pohled na druhou, rozhodující část zápasu.

„Po přestávce jsme začali hrát lépe přes křídla a hned se to projevilo Petrželovým gólem. Je to zkušený hráč – projevila se jeho rozdílovost. Vzal to na sebe. Po jeho druhé trefě jsme už byli jasně lepším týmem, byli jsme stále aktivní směrem dopředu, do ničeho jsme soupeře nepustili. Příbram mimo jedné standardky v zápase nic neměla. Potvrdili jsme výhru z Plzně a zápas zaslouženě dotáhli do vítězného konce. Pochválil bych týmový výkon celého mužstva."

Trenér Příbrami: Na Slovácku jsme podali nejhorší výkon v sezoně

Trenér Příbrami Roman Nádvorník nehledal žádné výmluvy. Potvrdil, že jeho tým neměl v Uherském Hradišti svůj den.

„Byl to náš nejhorší výkon v dosavadním průběhu ligy. V prvních pěti kolech jsme hráli dobře kombinačně, po zemi, dnes jsme se nedostali vůbec do hry. Na Slovácko se nám dlouhodobě nedaří, domácí vyhráli naprosto zaslouženě, rozhodl dvěma individuálními akcemi Milan Petržela,“ pochválil Nádvorník domácího střelce a pokračoval v hodnocení zápasu.

„My jsme neměli vůbec sílu, abychom se kontaktním gólem dostali alespoň do hry a pozlobili domácí o něco více. Zkoušeli jsme brejky, stáhli jsme Škodu, ale nedostali jsme se vůbec do hry."