Martin Svědík odkoučoval v letošní sezoně ve Slovácku dvacet zápasů. Devětkrát jeho svěřenci vyhráli, šest bylo remíz a pětkrát odešli poražení. Náročný trenér tak mohl hodnotit letošní sezonu kladně.

„Máme 45 bodů, skončili jsme na 11 místě, s tím můžeme být spokojení. Na druhou stranu máme velké rezervy v útočné fázi. Do ofenzivy bychom potřebovali nějaké hráče, jednoho nebo dva. Nejlépe útočníka a nějaké rychlé křídlo,“ plánuje posílení pro příští sezonu trenér Slovácka.

Jste spokojený s celkovým umístěním?

Myslím si, že jsme nadstavbovou část zvládli s přehledem. Máme 45 bodů, skončili jsme na 11. místě, s tím můžeme být spokojení. Nehodnotím herně poslední dvě utkání, na Dukle a doma s Karvinou, i když ten zápas jsme zvládli výsledkově, což bylo velmi důležité.

Pokud bychom se nebavili o počtu bodů a umístění, ale o herním projevu. Splnil tým to, co jste od něj očekával?

Pokud nebudu brát poslední dva zápasy a zápasy v Olomouci a Teplicích, tak si myslím, že způsob hry se přibližoval nějakým mým představám. Na mančaft jsem byl hodně náročný. Ta náročnost spočívá v detailech a principech ve hře. V momentě, kdy je mužstvo neplní, tak spokojený nejsem.

Kde má tým největší rezervy? Které posty je potřeba posílit?

Největší rezervy máme v útočné fázi. Po zisku míče vyhazujeme spoustu balonů. Myslím si, že to souvisí s kvalitou hráčů. Nejvíce se to projevu je například doma se soupeři ze spodní poloviny tabulky. Vytvářeli jsme si šance, které jsme také proměňovali, ale přijdou zápasy s lepšími kluby, které mají kvalitnější obranu, a v těchto zápasech si vypracujete jednu nebo dvě příležitosti, které musíte proměnit. Tady se projevuje kvalita hráčů, tady máme velké rezervy.

Už víte, jaký bude kádr na příští ligovou sezonu?

Ještě ne. Nějaké představy a plány máme, ale ty jsou vždycky. Měl jsem je i v zimě a některé věci se nám nepodařily dotáhnout. Určitě bychom chtěli klub trošku okysličit. Je tu hodně starších hráčů, takže bychom se chtěli s někým rozloučit a chtěli bychom, aby přišli hráči s nějakou perspektivou.

Můžete naznačit, kolik bude v kádru změn a nových tváří?

Nečekejme, že těch změn bude nějak hodně. Tým má svoji osu, chtěl bych, aby se nějakým způsobem zachovala a na ni bychom mohli nabalit další věci. Vidíte, že hlavně do ofenzivy bychom potřebovali nějaké hráče, jednoho nebo dva. Nejlépe útočníka a nějaké rychlé křídlo. Tyto posty budeme určitě hledat. Měl by přijít někdo s čísly. Křídla nám dávají strašně málo gólů a strašně málo se podílejí na přihrávkách. Tady by to určitě chtělo zkvalitnit.

Jak vypadá situace kolem Hološka a Diviše? Zůstanou na Slovácku?

O této záležitosti nechci ještě mluvit. Zatím je jasné, že odchází Janošek na přípravu do Plzně. Odchází Jarda Diviš, který je hráč Boleslavi. To je otázka nějakého jednání, vůbec nevím, jestli tu třeba ještě nezůstane. Otazník visí nad zraněným Krejčím. Jestli zůstane, nebo odejde, tak k tomu zatím nemůžu říct nic. Zatím je to v takové rovině, že se o těchto věcech bude jednat.

Soustředění ve Slovinsku

Půjdou s vámi do přípravy i hráči, kteří jsou na hostování?

Do přípravy půjde Vasiljev s Tischlerem, máme na ně dobré reference. Vyzkoušíme je v přípravě a uvidíme. U Machalíka a Kubaly bych chtěl, aby ještě pokračovali ve druhé lize. Byl jsem se na jejich výkony párkrát podívat a nemyslím si, že by byly dostačující. Měli by hrát ještě druhou ligu, věřím, že jim to jenom prospěje. Pokud by přišli, tak by tady dělali osmnáctého nebo devatenáctého hráče s tím, že se jednou dostanou do sestavy, pak se třeba nevejdou ani do nominace. Jsou to mladí hráči, kteří potřebují hlavně hrát. Je pro ně nutná herní praxe.

Proti Karviné nastoupil šestnáctiletý Filip Vecheta. Půjde s vámi do přípravy? Jaká je budoucnost tohoto hráče?

Nechceme jeho vývoj uspíšit, je to přece jenom hodně mladý hráč. Chtěli jsme ho odměnit za jeho práci, za to, jaký udělal pokrok. Pokud by nehrál ve stejný den za dorost, tak bych mu dal v té minutáži větší prostor, ale zase jsem nechtěl riskovat nějaké zranění. Jsem rád, že nastoupil.

Můžete ho nějakým způsobem charakterizovat?

Má v sobě nějakou perspektivu a co mám informace, tak hlavně na sobě chce pracovat. To je hodně důležité. Talentů je hodně, ale ne každý si uvědomí, že fotbal je o práci a o tom chtít se pořád zlepšovat.

Jak dlouho budou hráči odpočívat a kdy začne letní příprava?

Příprava začne čtrnáctého června. Hráči dostanou individuální plány, deset dnů bude úplný oddych a pak se do toho začneme pomalu zapracovávat. Letošní příprava je krátká a já chci, aby hráči přišli už jakoby rozběhanější. Týden nebo deset dní budeme v domácích podmínkách, pak odjíždíme do Slovinska na soustředění, tam nás čekají tři zápasy. Dohromady bychom měli sehrát v přípravě asi deset zápasů. Ten model bude standardní, něco podobného jako v zimě.

Dovolená? Přizpůsobíme se dětem

Jak si budete užívat dovolenou vy? Budete myslet i na fotbal, nebo se od něho úplně oprostíte?

Ten fotbal nemůžete vypustit úplně, bude to také o shánění hráčů a o dalším jednání na novou sezonu. Třeba druhého června mám v plánu navštívit barážový zápas Jihlava – Karviná. Trenér na rozdíl od hráče nemůže vypnout vůbec.

Takže nebude s rodinou žádná exotická destinace?

To ne, máme třiapůl letého syna a dvouměsíční holčičku, s ní nemůžeme nikam cestovat. Letos se nikam ven nedostaneme, budeme dovolenou přizpůsobovat dětem. Zázemí mám skvělé, mám skvělou ženu. Myslím si, že hlavně rodina si zaslouží, abych se jí věnoval, patří jí poděkování za celou sezonu. Jsou to nervy, nejste doma a tak.