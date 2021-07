Zatímco pozice brankáře je v Uherském Hradiště vyřešená, na hrotu takový přetlak rozhodně není.

Zásadní otázka je, kdo nahradí útočníka Jana Klimenta, zatím zodpovězena nebyla. Nejlepší střelec týmu po úspěšné sezoně zamířil do Polska, o jeho branky se musí podělit ostatní hráči.

Forvardem číslo jedna je nyní Rigino Cicilia. Dlouhán z Curacaa by mohl být platný ve hře i při standardních situacích. Sice nemá takovou rychlost jako právě Kliment, gól však taky umí dát.

Záleží ovšem, zda ho nesemele náročný program, případné zranění.

Připravení jsou i Šašinka s Jurečkou, v záloze je mladík Vecheta, jemuž se v přípravě dařilo. „Pořád je to otevřené, variant je víc. Záležet bude na spoustě faktorů. Rozhodovat se budu hlavně podle soupeře a momentální formy,“ tvrdí Svědík.

Jiné posty jsou už obsazené, sestava se po minulé historické sezoně příliš měnit nebude.

Letní posily zatím nepřesvědčily, o svoji pozici se musí dál prát.

„Je na nich vidět, že dlouho nehráli. Chvíli jim potrvá, než se adaptují na tréninkový proces, naši hru. Zatím je to takové nahoru dolů. Třeba Dan Holzer tam měl dobré, ale i špatné věci. Pořád je na něm vidět nevyhranost, taky má problémy s návyky, věcmi, které po hráčích vyžaduji. Chci, aby v utkání lépe pracoval pro tým. Pořád je to v rámci ladění,“ říká.

To samé platí i pro Šašinku, který je na tom s formou ještě hůře než parťák z Ostravy.

„Předtím taky dlouho nehrál. Navíc vlétl do přípravy a byl unavený. V zápasech ztrácel hodně balonů. U něj to bude ještě víc o trpělivosti, ale víme, co umí a kam až ho můžeme posunout,“ zůstává v klidu sedmačtyřicetiletý kouč.

Také Černohorec Merdovič ještě potřebuje čas. „Zatím není adaptovaný. Bude si muset zvyknout na intenzitu tréninků i zápasů,“ říká Svědík.

Mnohem víc jej nyní trápí zranění Milana Petržely. Zkušený křídelník na soustředění ve Slovinsku odehrál jen úvodní duel s polskou Cracovií, v generálce i předtím chyběl.

Jeho start v úvodním zápase druhého předkola Evropské konferenční ligy je vyloučený. „Může se ale stát, že s námi odletí,“ doufá v zázračné uzdravení Svědík.

Drobné šrámy mají i Šašinka s Tomičem.

Zda nastoupí ve středu do letadla a budou ve výpravě do Bulharska, se rozhodne až před dnešním tréninkem.

Fotbalisty Slovácka hned na úvod čeká náročný program. Po čtvrtečním večerním duelu a návratu do Česka zahájí o víkendu novou ligovou sezonu, v neděli se představí U Nisy, kde se postaví Liberci.

„Čeká nás ostrý start. Budeme hrát každé tři až čtyři dny. Asi se na nás trochu podepíše cestování, ale na to se nelze vymlouvat. Hlavně zpočátku se budu snažit rozložit zátěž na co nejvíc fotbalistů, avšak střídat dvě odlišné jedenáctky si nemůžeme v našich podmínkách dovolit,“ uvedl.

Zápasy v přípravě ukázaly, že mohou nastoupit i mladší borci. Trenér Svědík ale výsledky nijak nepřeceňuje. Doposud jej zajímaly hlavně výkony a přístup. „Mistrovské nebo pohárové zápasy jsou úplně jiný sport,“ zdůrazňuje.

Hráči dobře vědí, že známý pedant není spokojený snad nikdy. I proto ale má výsledky. Slovácko se chce tvrdou prací udržet nahoře. Moravané zase chtějí prohánět favority, konkurovat nejlepším. Konkrétní cíle si ale nedávají.

„Laťku máme nastavenou hodně vysoko. Zase se budeme chtít pohybovat v popředí tabulky a v konferenční lize dojít co nejdál,“ dodává.