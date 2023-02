V 87. minutě totiž obdržel červenou kartu a musel ze střídačky do útrob stadionu. Parádní moment zhlédl až zpětně na tabletu. „Asi je to nějaký návod. Budu muset vždycky jít do útrob, abychom dávali góly,“ vtipkoval kouč.

Červená karta jej ale mrzele. „Je to moje chyba, ale na druhé straně pokud by se za tohle vylučovalo, je každý zápas vyloučených pět trenérů,“ má jasno.

Pardubický rodák patří mezi emotivní trenéry. Na střídačce občas vybouchne, což se stalo i U Nisy. „Emoce ve mně jsou, patří ke mně. Pan rozhodčí Radina to posoudil takto. Podle mě to bylo vyloučení velice přísné,“ míní.

Trestu ale neunikne, takže nadcházející domácí duel s Plzní bude sledovat jen z tribuny. Pokutu zaplatí i do týmové kasy. „Budu to mít drahé,“ tuší. „Načítá se mi to. Každý rok mám jednu kartu, takže to bude ještě víc než normálně. Za hloupost se platí, takže budu platit,“ říká pokorně.

Ngyuen nastoupil poprvé v Liberci jako soupeř. Cítil nostalgii, čísla neřeší

Jinak ale v Uherském Hradišti vládne po výborném startu do jara dobrá nálada. Slovácko i ve třetím utkání po zimní pauze bodovalo a neinkasovalo, v neúplné tabulce se posunulo na čtvrté místo.

„Za tři body jsme rádi, ale náš výkon se musí zlepšit. Je ale důležité, že po pěti hodinách cesty nejedeme domů s prázdnou,“ vnímá Svědík.

Moravané uspěli pod Ještědem podruhé za sebou, v úvodu minulé sezony tam vyhráli rovněž 1:0.

„Vstup do zápasu jsme měli aktivní v tom, že jsme více drželi balon, ale nebylo to s žádným efektem. Byť jsme si vytvořili šanci Reinberkem. Liberec kontroval ze standardky a nastřelil břevno. Po dvaceti minutách převzal soupeř otěže, ve středu pole začal získávat odražené balony, měl výbornou přechodovou fázi,“ ocenil protivníka a zároveň vyzdvihl výkon brankáře Ngyuena, jenž v Liberci před příchodem do Slovácka působil.

„Musíme Filipovi poděkovat. Jenom díky němu jsme přežili pár akcí, zneškodnil dvě tutové šance. Utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak. To byl klíč a základ k tomu, že jsme tu uspěli,“ uvědomuje si.

Ve druhém poločase hosté hru vyrovnali. „Naše prostřídání bylo o něco lepší než soupeře. Po odchodu Višinského a Frýdka už Liberec neměl takový tlak. Pak to bylo o tom, kdo dopraví míč do branky. Naštěstí se nám to v závěru povedlo,“ dodal Svědík.