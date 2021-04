„Cením si toho, že jsme výsledek otočili. Pochvala pro tým, že to zvládl,“ prohlásil spokojený kouč Martin Svědík.

Celek z Uherské Hradiště vyhrál popáté z posledních šesti kol a v neúplné tabulce poskočil před Jablonec na třetí místo. Navíc má dvě utkání k dobru.

Ve Slezsku se ale dlouho trápil, odpor předposledního mužstva tabulky zlomil až na konci bojovného střetnutí.

„Zápas jsme přitom mohli rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali dostatečný počet příležitostí na to, abychom dali víc než jeden gól. Bylo tam čtyři nebo pět tutových šancí, bohužel jsme je neproměnili,“ posteskl si Svědík.

Hosty nezlomily zahozené šance ani obdržená branka v 63. minutě, kdy se po Holíkově centru poprvé v lize prosadil hlavičkující Kania. „Soupeř ve druhém poločase změnil rozestavení, více zavřel křídelní prostory. Kvůli tomu jsme se daleko hůř dostávali do šancí,“ uvedl šestačtyřicetiletý kouč.

„Od nás to byl po přestávce hektický výkon. Bohužel jsme nepodrželi balon, který jsme hodně ztráceli a po jedné chybě jsme inkasovali branku. Přitom v první půli jsme super presovali a na soupeřově polovině získávali míče,“ přidal.

Střelecké trápení favorita utnul až Kliment. Nejlepší střelec Slovácka po centru z pravé strany nekompromisně poslal míč pod břevno a srovnal na 1:1.

V závěru pak z podobné pozice poslal míč do šestnáctky Reinberk a Sadílek hlavičkou s přispěním tyče překonal gólmana Digaňu a završil obrat.

„Ve většině předcházejících utkání, ve kterých jsme zvítězili, jsme šli do vedení jako první. Pokaždé jsme skórovali z první nebo z druhé šance, tím šel náš výkon nahoru. Teď jsem v kabině po prvním poločase musel trošku brzdit negativní řeči směrem k zahozeným šancím. Kluky jsem nabádal k trpělivosti. Jsem rád, že to otočili,“ radoval se Svědík.

„Je pravda, že nám nahrává i pozice v tabulce. Máme dost bodů, tým je vyzrálejší a jde si za nějakým cílem,“ pokračuje.

Hostům k výhře pomohli také střídající hráči. Velmi dobrý výkon podal nejen Michal Kohút, jenž se vrátil z mistrovství Evropy hráčů do 21 let, ale také další mladík Jakub Rezek.

„Třeba v poháru v Mladé Boleslavi se jim to příliš nepovedlo. Teď si uvědomili, že potřebujeme všechny hráče. Jsem rád, že jim utkání vyšlo, protože v přípravě na zápas jsme si říkali, aby se do toho střídající hráči pozitivněji zapojili a pomohli týmu,“ pochvaloval si Svědík.

Jeho tým venkovní výhru 2:1 nijak neslaví. Celek z Uherského Hradiště má totiž před sebou extrémně nabitý program.

Daníček a spol. do konce dubna absolvují ještě šest utkání. Po pandemii koronaviru a karanténě to bude velmi náročná šichta. „Mám obavy z toho, jak se to bude nabalovat,“ přiznává kouč Slovácka. „Přijde únava, možná zranění nebo zbytečné karty za řečnění či další jednoduché věci,“ hrozí se.

Další duel čeká na Svědíkův tým už v úterý v Olomouci. „Hlavu máme jednoznačně nastavenou jenom na další zápas. Bohužel na regeneraci máme jenom dva dny, bude to hrozně náročné. Na druhé straně nebudeme trénovat, ale jenom hrát. Musíme to nějak zvládnout,“ uvědomuje si.

Do sestavy se pojednozápasové pauze vrací vykartovaný křídelník Navrátil, mimo hru jsou ještě nemocný záložník Havlík a útočník Cicilia, který má rovněž zdravotní problémy.