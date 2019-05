Ve druhé minutě parádně prošel kolem tří opavských hráčů, ve vápně našel Janoška, který otevřel skóre záchranářského duelu. O další tři minuty později šikovného záložníka ve vápně fauloval opavský Hrabina a domácí zvýšili z penalty. Úvod zápasu byl základ důležité výhry. Slovácko zvládlo záchranářskou skupinu exkluzivně, už dvě kola před koncem se může připravovat na nový ligový ročník.

Měl jste nějaké obavy, že by se záchrana nemusela povést?

Musím říct upřímně, že jsem to v hlavě vůbec neměl. Byl jsem přesvědčený o síle našeho mančaftu, věřil jsem, že tu situaci zvládneme. Pokud bychom v sezoně uhráli pár lepších výsledků, tak jsme mohli hrát o první desítku. Nestalo se, což je velká škoda, ten tým na to měl.

Skupinu o udržení jste zvládli na jedničku …

Ano, myslím, že jsme to zvládli v pohodě. Na Bohemce sice ten výkon nebyl moc dobrý, ale zápasy doma byly jakž takž. Góly jsme dali, to je hlavní.

Vyšla vám záchrana. Jak se líbí nadstavbová část a celý nový model?

Kdybychom byli do první desítky, tak bychom asi řekli, že dobrý. Sám nevím, jak to mám celé hodnotit, jsou různé ohlasy. Jsou to zápasy navíc, zatím si zvykáme.

Jak přistoupíte k zápasu na Dukle? Máte jistou záchranu, nebude scházet motivace?

Určitě nebude. To by bylo špatně – chceme vyhrávat. Výhra je dobrá pro větší sebevědomí a do další přípravy. Musíme si ukázat, že fotbal hrát umíme. Do příští sezony musíme vstoupit s hlavami nahoře. Pokud bychom zápas v sobotu podcenili, tak se nám to může šeredně nevyplatit. Trenér to ani nedovolí, bude po nás šlapat i na Dukle.

Ta sestoupila. Myslíte, že bude mít nějakou motivaci?

Dostanou šanci jiní hráči, budou se chtít ukázat. Budou hrát o další angažmá. Nebude to jednoduchý zápas, oni chtějí hrát docela fotbal, alespoň si můžeme dát zápas na férovku.