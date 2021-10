Slováckou radost odstartoval fenomenální dělovkou Petr Reinberk. Kde se vzal krajní bek v ofenzivních pozicích mužstva z Uherského Hradiště?

„Máme za úkol podporovat co nejvíce útok. Do vápna letěl dlouhý aut, a nějak se to ke mně odrazilo. Čekal jsem na balon v šestnáctce. Snažil jsem se míč trefit čistě, což se nepodařilo, jak to u mě bývá, ale naštěstí to tam spadlo,“ popisuje úvodní branku zápasu obránce Slovácka a hodnotí moravské derby.

„Byl to těžký zápas. Sigma na nás byla velmi dobře připravená. Presovali nás, my jsme si s tím v první půlce nevěděli rady. Bylo to takové nakopávání, hodně soubojové, s minimem šancí. Po přestávce jsme se ale výrazně zlepšili. Začali jsme hrát náš fotbal a vyplynul z toho menší tlak, z něhož jsme dali vedoucí gól. Pak už jsme to měli pod kontrolou a přidali ještě dva.“

Petr Reinberk prožívá v kariéře svoji nejlepší sezonu. Slovácko se po výhře v Olomouci dostalo na druhou příčku tabulky a odchovanec mužstva z Uherského Hradiště se výrazně podílel na ubráněné nule. Defenzíva hostů domácí Sigmu téměř k ničemu nepustila.

„Víme, že krajní hráči jim zabíhají za obranu, připravovali jsme se na to. Až na dvě situace v první půlce jsme si to pohlídali. Stejně tak i jejich standardky. Trenéři zdůrazňovali, že mohou utkání rozhodnout, nevybavuji si, že by z nich byli blízko gólu,“ tvrdí muž, který odehrál v Olomouci svůj 255. ligový duel.

Krajní bek Svědíkova výběru prožívá i gólově mimořádnou sezonu. Jeho branka v Olomouci měla v aktuálním ročníku pořadové číslo 3.

Vstřelit tři branky za sezonu se mu za dvanáct sezon v dresu Slovácka zatím nepodařilo. „Trenér nás nabádá, abychom hráli co nejvíce nahoře, doplňovali to tam, nahrávali a případně i stříleli. Nese to ovoce a jsem rád, že se mi dnes podařilo vstřelit gól, a že Honza Kalabiška na něj zase nahrál. Vyplácí se, že máme natrénováno. Soupeře přeběháme a ke konci zápasů z toho můžeme těžit,“ povídá Reinberk a na závěr prozrazuje recept na úspěšnou sérii Slovácka. „Soustředíme se v každém zápase sami na sebe a chceme vždycky vyhrát.“