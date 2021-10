„Do Olomouce se vždycky rád vracím, rád tam hraji. Je to pro mě takové malé derby. Pokaždé je to vyrovnané utkání i teď čekám boj. Věřím, že nám to vyjde,“ uvedl Svědíkův asistent.

Slovácko je v laufu, drží se v elitní čtyřce a dál si nekompromisně kráčí za svými cíli.

Na soupeře nehledí, věří ve vlastní práci, svoji cestu. „S jídlem roste chuť. Chceme být co nejvýš, protože hrát nahoře je vždycky lepší než když se trápíte někde vzadu,“ říká s úsměvem Mucha.

Zatímco celek z Uherského Hradiště se dál drží na dostřel Plzni, Slavii i Spartě, Hanáci po velmi dobrém začátku přestali dávat góly i vyhrávat, v tabulce jsou až sedmí, když na moravského rivala ztrácejí dvanáct bodů.

„Sigma chytila začátek soutěže, teď má mírnější útlum, ale pořád je to výborné mužstvo, které vysoko presuje, hraje atraktivní útočný fotbal a má i dobré standardní situace,“ vyzdvihuje Mucha.

Před vlastním publikem ještě Olomouc neprohrála, což ale platilo i o Baníku, než ho Slovácko zdolalo. „I když je Sigma v domácím prostředí silná, my jdeme do každého utkání s tím, že chceme vyhrát. K tomuto přístupu nás nabádá dlouhodobě i trenér a máme to tak nastavené. V sobotu v Olomouci to určitě nebude jinak,“ říká záložník Slovácka Marek Havlík.

Zatímco Svědíkův tým měl kvůli odloženému pohárovému střetnutí s Karvinou volno a mohl se v klidu připravovat na sobotní ligový duel, Sigma ve středu hrála. Havlík to ale jako výhodu nebere. „Z mého pohledu to není zase takový problém hrát ve středu a v sobotu. Jasně, budou mít za sebou cestování, ale na tom týmu by se to projevit nemělo. Někdo naopak může říct, že budou více rozehraní,“ nabízí svůj pohled.

Také zkušený čtyřiapadesátiletý trenér ve středu večer bedlivě sledoval dohrávku Olomouce proti Slavii, duel v Edenu už v 5. minutě rozhodl Olayinka.

„Sigma udělala v sestavě nějaké změny, které jsem nečekal. V průběhu zápasu změnila i rozestavení. Těžko říct, zda nějaké hráče šetřila na utkání námi, ale má dost široký kádr, takže si to mohla dovolit,“ míní Mucha.

Hanáci v dohrávce 3. kola ale přišli o stopera Jemelku, jenž inkasoval čtvrtou žlutou kartu a v sobotu nesmí hrát. Naproti tomu Slovácko je kompletní.

Nejčastějším výsledkem vzájemných zápasů je výhra o jednu branku, respektive výsledek 1:0. „Já beru jakoukoliv výhru, třeba i brankou v poslední minutě, jako teď v zápase s Bohemians. To byla opravdu neskutečná euforie. Na druhou stranu bylo to zasloužené vítězství, protože jsme v celém zápase byli lepší a touha po třech bodech byla z naší strany mnohem větší,“ míní rodák z Lubné.

Fotbalisté Slovácka věří, že je stejně jako před dvěma týdny v Ostravě poženou i fanoušci. „Snad spolu na konci budeme slavit,“ přeje si nejen Havlík.

FORTUNA:LIGA, 13. kolo -

SK Sigma Olomouc (7.) – 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: sobota v 18.00, Andrův stadion

Rozhodčí: Petřík - Hájek, Mokrusch (Cieslar) | VAR: Adámková | AVAR: Ondráš

Ligová bilance: 12-12-10, 37:37

Poslední zápas: 0:0 (6. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Olomouc: Macík - Poulolo, Hubník, Beneš, Zmrzlý - Breite, González) – Zahradníček, Daněk, Hála - Růsek. Trenér: Jílek.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška – Sadílek, Havlík – Petržela, Kohút, Navrátil – Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 0:2