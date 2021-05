Zatím naskočil do osmi ligových duelů. Rodáka z nedaleké Myjavy přibrzdilo v letošním lednu znovu koleno. „Začalo to pobolívat, musel jsem na artroskopický zákrok.

Aktuálně už je všechno v pořádku, cítím se stoprocentně zdravý,“ hlásí slovenský univerzál před zítřejším zápasem proti Mladé Boleslavi.

Mimochodem, v prosincovém zápase proti Mladé Boleslavi vás deset minut před koncem fauloval brankář a kopala se penalta …

Na to se nedá zapomenout. Bylo to den před Vánocemi. Vyhráli jsme 3:2, penaltou jsme šli do dvoubrankového vedení. Jsem rád, že jsem týmu takto pomohl.

Mladá Boleslav hodně posílila. Bude to asi jiný tým než v prosinci. Souhlasíte?

Určitě ano, mají kvalitu, ale bude to o nás. Bude to o tom, jak k tomu zápasu přistoupíme. Věřím, že budeme diktovat tempo hry my. Bude to těžký zápas, ale chceme ho zvládnout a vyhrát.

Z posledních čtyř zápasů jste vyhráli jediný. Mohlo to být náročným dubnovým programem?

Nebylo to jednoduché. Před covidem jsme měli dobře našlápnuto, trošku nás ta pauza přibrzdila, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Program byl náročnější. Za jednadvacet dní jsme odehráli sedm zápasů, bylo toho dost, ale potkalo to i jiné týmy. Možná je pravda, že v některých zápasech byla na našich nohách vidět únava. Nešlo to tak, jak jsme chtěli, ale stále jsem na dobré cestě.

Vybojovat evropské poháry?

Už minulou sezonu nakukovalo Slovácko do skupiny o poháry. Letos to mužstvo potvrzuje. Byla by škoda, abychom si to na konci sezony nechali utéct. Možná se o tom potichu mluví, ale my se nesoustředíme na posledních pět zápasů, soustředíme se na ten nejbližší. Pokud se nám podaří udržet do čtvrtého místa, tak pro klub by to byl skvělý úspěch.

Také vám nahrává los. Z posledních pěti kol hrajete tři zápasy doma a máte tabulkově slabší soupeře.

Konečně budeme víc doma, už jsme se docela dost nacestovali. Domácí zápasy nám víc chutnají. Věřím, že všechny zvládneme.

Zatím jste v dresu Slovácka naskočil do osmi zápasů. Dá se říct, který jste si nejvíc užil?

Snažil jsem se užít každého. Fotbal dělám od dějství, je to můj život. Byl jsem rád, že jsem se dostal na hřiště. Nejvíc si vzpomínám už na zmiňovaný zápas v Mladé Boleslavi, určitě musím vzpomenout i výhru 4:0 doma proti Plzní.

Viktorii trénuje Adrián Guľa. Několik sezon vedl Žilinu. Znáte se?

V Žilině mě netrénoval, známe se z reprezentace slovenské jednadvacítky. Tam jsem měl to potěšení pod ním pracovat. Když tu byl v prosinci, tak jsme se jen pozdravili a popřáli všechno dobré. Moc do řečí mu nebylo.

V sobotu jste v Plzni prohráli, to už mu bylo víc do řeči?

Ano, jasně. Prohodili jsme pár slov o mém zdravotním stavu, věděl, že jsem byl zraněný. Víc jsem ale mluvil s bývalými spoluhráči. Filip Kaša a Miro Káčer tam přišli z Žiliny zhruba před rokem. S Mirom jsem si dokonce po zápase vyměnil dres. Škoda, že nám to na hřišti nevyšlo, ale i takové zápasy bývají. Teď se musíme dívat dopředu.

Do Slovácka jste přišel v loňském létě. Nečekal jste, že budete mít větší herní vytížení?

Když jsem přišel do Slovácka, tak jsem se na návrat připravoval po těžkém zranění kolena. Bylo tam ještě nějaké další menší zranění. Dával jsem se dohromady s rehabilitačním týmem. Do zápasů jsem naskočil až koncem loňského roku. První můj zápas byl Brně, bylo to smolné utkání, které jsme prohráli. Byla to trpká chuť mého debutu, přesto jsem byl rád, že jsem se na hřiště dostal.

Od začátku roku jste se v sestavě objevil až v dubnu. Proč?

V lednu mě začalo znovu pobolívat koleno. Zjistilo se, že mi tam vadí meniskus, musel jsem podstoupit artroskopickou operaci. Aktuálně po těch třech měsících je všechno v pořádku, cítím se stoprocentně zdravý.

Jste rodák z nedaleké Myjavy. Máte v Uherském Hradišti byt nebo dojíždíte?

Hned jak jsem přišel, tak jsem si vyřizoval byt. Nechtěl jsem cestovat hore dole, přece jenom je to padesát minut. Není to sice nijak daleko, ale bydlení v Hradišti je komfortnější pro přípravu a pro fotbalový život.

Jak se vám líbí město?

Hradiště je pěkné, má krásné centrum. Zatím jsem se tady nesetkal s ničím negativním. Zázemí v klubu je také výborné. Cítím se tu velmi příjemně, mám blízko domů, i když fanoušci na fotbal zatím nesmí, tak nám dokazují, že za námi stojí. Bude super, až nás přijdou podpořit, bude to náš další pomocník.

Na jak dlouho jste se upsal Slovácku?

Na tři roky, zatím jsem toho moc neodehrál. Snažím se být stoprocentně v pořádku, abych mohl týmu pomoci.