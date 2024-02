V nedělním podvečeru na fotbalisty Slovácka těžká šichta. Možná ta nejtěžší z celé jarní části sezony. Do Uherského Hradiště přijede pražská Sparta. Svěřenci trenéra Martina Svědíka hlásí před atraktivním duelem další hráčské ztráty.

Záložník Slovácka Michal Trávník při derby ve Zlíně. | Foto: 1. FC Slovácko

„Vlasta Daníček a Rambo (Petr Reinberk) jsou vykartovaní. Zraněný je Michal Kadlec, není jisté, jestli nastoupí. Určitě to bude velký zásah do sestavy, ale musíme se s tím nějak popasovat a ten zápas zvládnout,“ říká mančaftu středopolař Slovácka Michal Trávník.

A jedním dechem dodává.

„Všichni vidí, jakou má Sparta aktuálně kvalitu a kde momentálně je. My se musíme na utkání dobře připravit a zlepšit naše jarní výkony,“ naráží záložník Slovácka na mizerný start svého týmu do jarních odvet.

V týdnu před zápasem odehrála Sparta odvetný zápas v pohárové Evropě.

Mohlo by to mít vliv na formu a případné unavení hráčů ligového lídra?

„To ne, to si nemyslím. Mají strašně široký kádr a jsou na takový rytmus zápasů už zvyklí. Sparta muže klidně protočit dvě jedenáctky,“ upozorňuje rodák z Mutěnic na Hodonínsku.

V Uherském Hradišti bývá na pražskou Spartu obyčejně vyprodáno. Jiné to nebude ani v nedělním večeru.

Trávník už v týdnu registroval od kamarádů a známých zvýšený zájem o vstupenky.

„Ten zájem o lístky je vždycky větší. Je to tady svátek, když přijede Sparta nebo Slavie. Jsou to velké zápasy. Věřím, že nás to namotivuje a předvedeme dobrý výkon s dobrým výsledkem.“

Odchovanec akademie Slovácka přestoupil v roce 2015 do Jablonce. V létě 2019 ho koupila Sparta. Hostoval také v tureckého klubu Kasimpasa Istanbul. Do Uherského Hradiště se vrátil v roce 2022.

Na domácím hřišti nastoupil proti Pražanům naposledy v roce 9. listopadu 2014.

Tehdy v zápase, které Slovácko prohrálo 0:2, střídal Luboše Kaloudu Ve třetím jarním kole může slavit desáté výročí.

„To jsem ani nevěděl. Úplně přesně si ten zápas už nevybavuji, ale bylo by ideální to výročí oslavit výhrou,“ přeje si.

Fotbalisté Slovácka nemají proti pražské Spartě na domácím trávníku vůbec špatnou bilanci.

Z posledních čtyř zápasů si zaknihovali dvě výhry a dvě remízy. Vypovídají o něčem tyto statistiky?

„Vůbec ne, je to zbytečné sledovat, v kabině to ani nesledujeme. Každý zápas je jiný, v neděli rozhodne aktuální forma a rozpoložení obou týmů,“ říká na závěr muž, který v květnu oslaví třicáté narozeniny.