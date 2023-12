Když viděl, jak to tam Marku Havlíkovi proti Bohemians 1905 padá, ještě parťáka ze středové řady hecoval, aby střílel ze všech pozic, co nejvíc. Záložník Slovácka Michal Trávník podobný duel spoluhráči přál.

Fotbalista Slovácka Michal Trávník při zápase s pražskými Bohemians 1905. | Foto: 1. FC Slovácko

„Všichni vidíme, jak obrovskou formu má. Do čeho kopne, je z toho krásný gól. Určitě si to za ty roky ve Slovácku zaslouží, aby se mu takto dařilo. Nyní je vidět, že se k němu přiklání i štěstí, ale bez těch výkonů by to nešlo,“ ví dobře Trávník.

Celek z Uherského Hradiště i díky skvěle hrajícímu Havlíkovi prožívá nadmíru vydařený podzim.

Svědíkův tým bez ohledu na výsledky závěrečného kola přezimuje v tabulce FORTUNA:LIZE nejhůře na čtvrtém místě, před Vánocemi ale může ještě přeskočit i třetí Plzeň.

„Doufali jsme, že když budeme podávat takovéto výkony, budeme se držet nahoře, což se nám daří. Snad to tak bude pokračovat i dál,“ přeje si.

Bývalého záložníky Sparty a Jablonce mrzí jenom domácí ztráty s Hradcem Králové a Libercem, naopak jej potěšila jednoznačná výhra v Plzni. „Dva zápasy jsme promarnili, ale zápas triumf nad Viktorkou nikdo nečekal,“ uvedl.

Havlíka v patnácti letech vytáhl do mužů. Byl někde jinde, říká trenér Lehkoživ

Slovácko na závěr podzimu čeká nevyzpytatelná Mladá Boleslav. Středočeši rovněž útočí na pozici v elitní šestce, v posledních duelech šla ale jejich výkonnost malinko dolů a zbytečně ztrácejí.

Parta kouče Marka Kuliče nezvládla ani středeční dohrávku 17. kola, doma s Karvinou jen remizovala 2:2, když dotáhla dvoubrankovou ztrátu.

Oba týmy v nejvyšší soutěži bodovaly po sérii tří porážek.

Mladá Boleslav je v neúplné tabulce sedmá.

„Čeká nás velmi těžký zápas s kvalitním soupeřem, který má v kádru dobré hráče. Doma jsme s Mladou Boleslaví zachránili remízu až v závěru lišáckým gólem Kalabišky, takže víme, co nás čeká. Soupeř má velkou ofenzivní sílu, ale pokud budeme hrát stejně jako v minulých zápasech, může to klapnout,“ věří.

„Vycházet zase chceme z pozorné obrany. Kluci vpředu mají formu, něco bychom mohli urvat,“ doufá závěrem.