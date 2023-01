Alespoň tak to vysvětluje na sociální síti po tom, co se po oznámení Kameníkova konce na vedení druholigového slovenského klubu snesla pořádná kritika.

„Jak jste se už mohli dočíst, dnešním dnem se náš klub dohodl na ukončení spolupráce s hlavním trenérem Janem Kameníkem. Jsme si vědomí, že tento krok se zvenku může zdát jako nestandardní. My však máme potřebu tuto změnu jasně vysvětlit,“ začíná Rozenberg.

„Před začátkem zimní přípravy jsme se na základě složité finanční situace rozhodli udělat více úsporných kroků, které znamenaly změny v hráčském kádru i na trenérském postu. V době, kdy jsme tyto změny realizovali, se Jan Kameník shodl s vedením klubu na naší vizi, na omlazení kádru a na jednotné filozofii, jak společně budeme budovat kádr,“ pokračuje.

„V průběhu měsíce však bylo čím dál jasnější, že naše vize se rozcházejí s osobním přesvědčením hlavního trenéra a bylo by kontraproduktivní, pokud by hlavní trenér A-mužstva vykonával svoji práci ve filozofii, se kterou se neztotožňujeme,“ vysvětluje Rozenberg.

„Jsme přesvědčení, že hlavní trenér klubu by měl být zároveň nositelem klubové filozofie a proto jsme se po vzájemné dohodě rozhodli naši spolupráci s Janem Kameníkem ukončit. I napříč rozdělení našich cest bychom mu chtěli poděkovat a do další kariéry mu přejeme jenom to dobré a spoustu úspěchů,“ dodává.

Trenéři Páník se Sombergem skončili v Dubnici, doteď čekají na výplaty

Osmý tým druhé slovenské ligy dočasně převzal asistent Rastislav Urgela.

Kameník se do klubu ze Žiaru nad Hronom vrátil po roce a půl. V sezoně jej díky povedené nadstavbové části zachránil v nejvyšší soutěži a přivedl k devátému místu.

V klubu ale nezůstal a nyní se s Pohroniem loučí podruhé.

Na Slovensku v zimní pauze skončili také další bývalí zlínští trenéři Bohumil Páník s Janem Sombergem, kteří společně vedli rovněž druholigovou Dubnici.

Pohronie se již bez kouče Kameníka ve středu 1. ledna od 11.30 v rámci zimní přípravy utká se Slováckem B. Duel se hraje na umělé trávě v Žiaru nad Hronom.