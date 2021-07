Během letního soustředění nastupuje slovenský univerzál téměř pravidelně. Je téměř jisté, že s ním trenér Martin Svědík bude v nové sezoně počítat do základní sestavy.

„Tu otázku bych nechal na trenéra, ale udělám všechno proto, abych v základu byl,“ hlásí přímo z herního soustředění ve Slovinsku dvaadvacetiletý Michal Tomič.

Jak se vám zamlouvá letní příprava pod trenérem Martinem Svědíkem?

Je náročná, ale řekl bych, že probíhá dobře. Dá se říct, že díky evropskému poháru je i o něco kratší. Pomaličku už se nám ten dvojzápas blíží. V přípravě už se pilují poslední věci a příští týden už naběhneme na normální ligový rytmus.

V předkole nově vzniklé Evropské konferenční ligy vás čeká Lokomotiv Plovdiv. Máte o soupeři už nějaké informace?

Přijde to až příští týden, určitě si soupeře pořádně rozebereme. Nechceme nic podcenit, naše nedostatky nám ukázala příprava. Nebude to lehké, ale myslím si, že se umíme pobít i s těžkými soupeři. Náš mančaft má také svoji kvalitu.

V přípravných zápasech jste ani jednou neprohráli. O čem to svědčí?

V zápasech se nám zatím daří, stáli proti nám i kvalitní soupeři. Třeba polský tým byl velmi kvalitní, ale i přes naši výhru nám ukázal, na čem musíme ještě zapracovat. My se hlavně musíme dobře připravit na Plovdiv, určitě to bude kvalitní soupeř, nebudou to žádní nazdárci. Chtěli bychom ten dvojzápas zvládnout.

Spíš jsem myslel, jestli po těch výhrách nemůže dojít k nějakému uspokojení?

Určitě ne, to trenér ani nedovolí. Myslím si, že i ty zápasy, které jsme odehráli, nám ukázali naše nedostatky.

Jeden z přípravných zápasů Slovácka byl proti nováčku nejvyšší slovenské ligy Liptovskému Mikuláši. Po zápase jste debatoval s trenérem a některými hráči. Znáte ten tým nějak víc?

Trenéra jsem znal z mládežnické reprezentace, také některé kluky. Jen jsme si popřáli všechno dobré.

Do týmu přišli tři zkušení hráči. Holzer, Šašinka a gólman Nguyen. Je cítit větší konkurence?

My jsme vlastně kádr doplnili, tak - jak trenér potřeboval. Tím se zvýšila i konkurence, to je pro tým jenom dobře. Ten kádr potřeboval doplnit. Jsme také rádi, že někteří kluci, kterým skončila smlouva, ji prodloužili. Na druhou stranu nás v příští sezoně čekají tři soutěže a můžeme si víc rozložit síly. Čeká nás náročná sezona, budeme hrávat čtvrtek – neděle - čtvrtek.

Po vašem těžkém zranění kolena jste poprvé nastoupil za Slovácko v půlce prosince v Brně, postupně jste minutáž přidával a poslední čtyři ligové zápas jste naskočil do základní sestavy. Budete v základu také v evropském poháru?Tuto otázku bych rozhodně nechal na trenéra. Osobně udělám všechno pro to, abych v té základní sestavě byl. Ve finále je důležitý výsledek týmu, chceme se v evropské i naší lize prezentovat stejně, jako v uplynulé sezoně.