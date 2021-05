„Je to super. Sezona se odmakala, a i když teď bylo pár zaváhání, tak se nám daří držet na čtvrtém místě, ale nechci nic zakřiknout, stále nás čekají tři kola, které chceme zvládnout a hodnotit to můžeme až po nich,“ krotí nadšení na klubovém webu mladý slovenský fotbalista.

Svědíkův tým navíc v sobotu večer doma čekají rozjetí pražští Bohemians 1905. Klokani bodovali v posledních jedenácti duelech, na výlet nepřijedou ani o víkendu na Moravu.

„Bohemka má teď výbornou sérii, ale my se budeme snažit jim ji přerušit a navázat na utkání na Bohemce, kde jsme zvítězili 3:1. Poslední domácí utkání s Mladou Boleslaví nám nevyšlo, což nás mrzí o to víc, že to bylo po dlouhé době, kdy na stadion mohli alespoň nějací fanoušci, takže v sobotu se to budeme snažit odčinit,“ říká Tomič.

Právě kvůli lidem chce bývalý hráč Žiliny či italské Sampdorie Janov na vlastním stadionu uspět.

„Užili jsme si i pozápasovou děkovačku a určitě je bylo slyšet i během zápasu. Je škoda, že nemohli být přímo na stadionu, ale o to větší respekt pro ně, že nám takto přijedou fandit s vědomím, že se na stadion nedostanou, a i tak nás ženou do předu za tím naším malým snem,“ uvedl Tomič.

Příznivci Slovácka povzbuzovali svůj tým i v Karviné, kde hosté zvítězili 2:0 a upevnili si čtvrté místo v tabulce. Tomič i kvůli absencím nastoupil poprvé v základní sestavě a mužstvu pomohl k cennému triumfu.

„Před zápasem jsem měl trochu trému, přeci jen to bylo první ligové utkání od první minuty po roce a půl. Měl jsem tam jen nějaký start za B-tým, tuším ve Znojmě, ale toto bylo přeci jen o něčem jiném. Na hřišti jsem se cítil dobře. Bylo tam pár chyb, takže je na čem pracovat,“ ví dobře.

Hosty na severu Moravy uklidnila rychlá vedoucí branka Daníčka, na kterou v závěru navázal veterán Petržela.

„První poločas byl z naší strany dobrý. Ze začátku jsme Karvinou zatlačili, byli jsme aktivní a dali vedoucí branku. Měli jsme i další šance, ale neproměnili je a do druhé půle jsme nevstoupili podle našich očekávání a nechali jsme Karvinou hrát. Zbytečně jsme je tím dostávali na koně, ale závěr zápasu jsme zvládli, dali jsme druhou branku a utkání jsme si v klidu pohlídali,“ dodal závěrem.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl