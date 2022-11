Důvodem je termínová kolize s pohárovým zápasem Slovácka proti Mladé Boleslavi. „V této chvíli jsou ještě o Tomičovi pochybnosti,“ připustil na oficiální tiskové konferenci kouč Calzona.

Při tvorbě kádru pro závěrečný přátelský dvojzápas nemůže italský kouč počítat s legionáři působícími nejen v Česku, ale i Španělsku, dříve i v Dánsku. Právě kluby z těchto ligy totiž odmítly své hráče pro potřeby reprezentací uvolnit.

Slovákům tak budou scházet Haraslín, Jirka, Valjent, Almási či Mráz.

„Pravidla FIFA umožňují klubům vyčkávat až do poslední chvíle, čímž se národní svazy dostávají do složitých situací. Pro mě je to ještě náročnější, když od září mám k dispozici málo času,“ posteskl si Calzona.

V nominaci se tak kromě Tomiče ze Slovácka premiérově objevili třeba i Ravas, Obert, Nemčík a Pokorný. „Musíme se dívat i do budoucnosti. Nyní dostanou šanci tito hráči a uvidíme, co přinesou týmu,“ dodává Calzona.