hlavou trefil po rohu Havlíka. Ke dvěma gólům v Evropské konferenční lize a k brance proti Varnsdorfu v MOL Cupu přidal také první ligový zásah v sezoně.

„Míša hraje skvěle. Jeho výkon nejen díky gólu opravdu snese vysoké parametry. Týmový výkon podpořil individuální kvalitou,“ vyzdvihl Tomičovu práci kouč Slovácka Martin Svědík.

Poctivý krajní bek přišel do Uherského Hradiště v létě 2020 ze Žiliny. Tehdy se jej dotkla likvidace klubu MŠK. Výpověď převzal paradoxně v den svých jednadvacátých narozenin. Bez práce ale dlouho nebyl.

Mládežnického reprezentanta Slovenska si vyhlédlo Slovácko, kde podepsal kontrakt do roku 2023. „Zaujala mě myšlenka a filozofie klubu. Myslím si, že je to pro mě dobrý krok. Česká liga je o něco výš jako ta slovenská, chtěl jsem si to vyzkoušet. Také po mém zranění beru nové angažmá jako velkou výzvu a jsem v očekávání,“ uvedl po příchodu na Moravu.

Pro Tomiče ale nejde o první zahraniční štaci. Už coby dorostenec si vyzkoušel angažmá v Itálii. Dva roky hájil barvy Samdorie Janov.

„Když jsem odešel, tak mi bylo šestnáct, hodně jsem o tom kroku mluvil s mojí agenturou. Šel jsem do Itálie s tím, že tam budu studovat fotbal, chtěl jsem poznat italskou školu a kulturu. Také jsem přičuchl k mužskému fotbalu. Trénoval jsem s prvním týmem Sampdorie a byl jsem na lavičce áčka, takže to beru určitě pozitivně. Dalo mi to hodně,“ myslí si Tomič.

V létě 2018 se však vrátil zpět na Slovensko. Jeho kariéru přibrzdilo vážné zranění kolene. Při zápase v Trenčíně šel do souboje, utrhl si zkřížený vaz a částečně si natrhl postranní vaz. Musel na operaci, do formy se dostával až ve Slovácku.

V minulých dvou sezonách Tomič nastupoval především jako střídající hráč, vůbec neskóroval.

V aktuálním ročníku ale dostává i díky účasti Slovácka v Konferenční lize šanci častěji a důvěru kouč Svědíkovi vrchovatě splácí. Slušné výkony potvrdil parádní trefou do sítě francouzského Nice, dařilo se mu také v pohárovém duelu s Varnsdorfem.

Slovenský fotbalista tak konečně plní to, co od něj vedení klubu i fanoušci očekávali.

„Zatím se mu daří deset zápasů, což je krátká doba na nějaké hodnocení. Svoji výkonnost musí prokazovat dlouhodobě, až potom může přemýšlet o přestupu jinam,“ říká Svědík.

Kouč souhlasí s názorem, že Tomič může v budoucnu klubu vydělat nějaké peníze a časem si vysloužit smlouvu ve větším mužstvu. „Předpoklady na to určitě má a jednou někde výš skončí,“ je přesvědčený.

Podle Svědíka má ale rodák z Myjavy na velký přestup ještě čas. „Pro něj samotného by teď byla škoda, kdyby šel někam, kde bude větší konkurence a třeba by tam nenastupoval. On teď přitom potřebuje hrát,“ míní osmačtyřicetiletý trenér.

„Za mě musí minimálně sezonu odehrát v tomto stylu a já věřím tomu, že je toho schopen. U něj je to hodně o hlavě. Dokáže vyhodnotit, co pro něj bude nejlepší,“ uvedl.

Když si ale fotbalista postaví hlavu, nikdo mu v odchodu nezabrání. Fanoušci ještě úplně nerozdýchali úprk Cicilie, pryč je Jurečka, Juroška, Zajíc i další borci, kterým Slovácko v kariéře pomohlo.

„Záleží na Míšovi, který tady má smlouvu. U něj to chce čas,“ opakuje svědík.

Také Milan Petržela vidí ve svém mladším spoluhráči potenciál. „Sami jste to viděli. Je šikovný, tahový, moderní krajní bek. Dostává se hodně do zakončení. Centry má kvalitní, navíc umí zakončit i levou nohou,“ oceňuje parťáka rekordman v počtu ligových startů.

„Jenom mu přeji, aby mu vydrželo zdraví, protože je malinko náchylný ke zranění. Když vydrží, možná se v Slovácku dlouho neohřeje,“ prohlásil.

Podle Svědíka musí odvážný pravý bek ještě některé věci, jako jsou centry či další řešení v ofenzivě, vypilovat. „On má skvělé rychlostní předpoklady, je to důrazný hráč. Už je tady delší dobu, takže je vidět, že do toho zapadl. Paradoxně mu pomohl náročný program, že se s Rambem (Reinberk – pozn. red.) střídají. Teď je to vlastně jenom na něm,“ připomíná.

„Taky mu pomohlo, že dal pár gólů, najednou to zlomil a začal si víc věřit,“ zakončuje Svědík.