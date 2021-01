I přes zdánlivě pohodlný triumf soupeře ze severu Moravu pochválil. „Tohle byla nejlepší Karviná, proti které jsme v poslední době hráli. Byli výborní, mají šikovné kluky,“ zaregistroval po premiérovém „jarním“ kole nejlepší střelec klubu.

Proměnil jste čtyři penalty. Jste spolehlivý exekutor, měl jste tentokrát vybranou stranu?

Opět ne. Čekal jsem na pohyb gólmana až do poslední chvíle.

Na ruku karvinského hráče upozornili rozhodčího hráči Slovácka?

Když to bylo v reálu, tak to bylo hodně rychlé. Osobně se mi zdálo, že si pomohl rukou. V klidu a bez emocí jsme se pana rozhodčího zeptali, jestli to nepůjde prozkoumat. Potom to sice chvilku trvalo, ale nakonec asi správné rozhodnutí. Měl to potvrzené.

Jak moc vám vadila prodleva mezi zkoumáním a zahráváním penalty? Museli jste se nějak zahřívat?

Poskakovali jsme v šestnáctce, nějak nepříjemné to nebylo, člověk se udržel tím poskakováním. Já jsem se hlavně soustředil dát gól.

Další důležitý moment byla neproměněná penalta Karviné. Jak moc vás podržel gólman Nemrava?

Při penaltě nás fantasticky podržel, myslím, že předvedl super výkon. Pochytal spoustu centrů, vděčíme mu za to, že jsme vyhráli, vychytal si zápas s nulou – o to je to pěknější.

Také tam měl jedno zaváhání …

Na těžkém terénu neměl nic vymýšlet. Měl tam jeden takový smolný moment, ale nakonec to dopadlo dobře.

Karvinou jste popáté doma porazili 2:0. Je to váš oblíbený soupeř?

Tohle byla nejlepší Karviná, proti které jsem za poslední dobu hrál. Byli výborní, bylo to těžké vítězství, hráli výborně dozadu. Mají v týmu šikovné kluky, takže o to víc si výhru ceníme.

Už v první půlce střídal pro zranění Milan Petržela. Údajně je v nemocnici. Nabouralo to vaši taktiku?

Podrobnější informace o jeho zranění nemáme, budeme věřit, že všechno bude v pořádku. Jestli to nabouralo taktiku? Myslím, že úplně ne. Venca do toho musel skočit z tribuny, zvládl to – klobouk dolů před ním.

Vy jste nějakou dobu v Karviné působil. Zůstal tam z vaší éry ještě nějaký spoluhráč?

Hráči se tam obměnili úplně všichni. Už se jenom pozdravím s realizačním týmem.

Přes den byly teploty pod bodem mrazu. Jak se vám hrálo v takovém počasí?

Na začátku týdne byla předpověď, že v noci by mělo být až mínus deset. To se nakonec nevyplnilo – to počasí bylo ještě milosrdné. Myslí si, že to bylo ještě snesitelné.

Ve středu hrajete na Baníku. Myslíte, že to bude těžší soupeř jako Karviná?

Těžko říct, každé mužstvo má svoji sílu, každý hraje jiný stylem. Stoprocentně to bude jiný zápas, ale rozhodně těžký.