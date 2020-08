Aktuálně jedeme v přípravě už ten klasický předligový týden,“ hlásí ze slovinského městečka Rogaška Slatina stoper Patrik Šimko.

Odehráli jste zatím dva zápasy. Ten první byl proti druholigovému týmu. Jaké je vaše hodnocení?

Soupeř se snažil hrát fotbal, ale scházela mu kvalita. My jsme nastoupili vlastně okamžitě po příjezdu a prostřídali jsme téměř celý kádr. V první půlce jsme dali dvě branky a výhru si v druhém poločase pohlídali.

Ve druhém zápase jste poprvé v přípravě prohráli …

Druhý zápas už byl těžší. Maribor měl utkání jako generálku na ligu, také proto se hrálo na jejich krásném hlavním stadionu. Byl to soupeř, který má zkušenosti z evropských pohárů a má obrovskou kvalitu. My jsme šli do zápasu z plné zátěže. První půlka nebyla z naší strany moc dobrá, osobně jsem tam měl nějaké chyby, jsem si toho vědom. Druhý poločas už byl vyrovnaný.

Probíhá příprava podle plánu?

Tréninky probíhají celkem normálně, ale je strašné horko, mám pocit, že na hřišti umřu. Poslední dva dny jsou extrém. Dusno a horko.

Neschází vám na soustředění víc zápasů?

Ani ne. Za dva dny jsme odehráli dva zápasy, teď máme takový ten klasický předzápasový a předligový týden. V sobotu na cestě domů odehrajeme generálku. Máme normální režim, jako před ligovým zápasem.

Můžete přiblížit program na soustředění?

Okolo osmé musíme být na snídani. V 9.40 je odchod na trénink, který je od desíti hodin do půl dvanácté. V jednu hodinu je oběd, pak je dvě nebo tři hodiny volno, nebývá to pravidlem, je to podle plánu. Další trénink je po čtvrté, po tréninku je regenerace, zhruba od šesté do sedmé. Den končí večeří.

Jak užíváte volné odpoledne?

Jsme v největší části přípravy, takže většina kluků ve volnu odpočívá. Zatím bylo volno asi jen jedenkrát po obědě. Osobně jsem to prospal, ale je tu minigolf nebo stolní tenis, někteří kluci to využívají.

Do mužstva přišli dva vaši krajané. Tomič a Bajza. Vzal jste si je na starost?

Samozřejmě. Pavola Bajzu znám už roky rokoucí. Hráli jsme spolu už v mládežnických výběrech Slovenska. Velmi rád jsem ho na Slovácku viděl. Míšu Tomiče jsem neznal, ale je v pohodě, má po zranění a ještě má v přípravě nějaké úlevy.

Máte na soustředění nějaké omezení díky koronavirusu?

Musíme nosit roušky a jídlo nabíráme v rukavicích. Roušky jsou povinné v uzavřených prostorech, ale někteří je tady nosí i venku.

Před každým ligovým zápasem mají proběhnout testy na koronavirus. Jak se na to díváte?

Pandemie je ve světě pořád, z tohoto pohledu to vidím jako normální věc. Musíme se i my chránit.

Za týden je programu ostrý ligový start. Hrajete derby ve Zlíně. Co říkáte na los?

Derby hned v prvním kole je super. Jenom je blbé, že tam nebudou diváci. Sleduji evropské poháry a bez diváků je stokrát jiný zápas než s nimi. Pro tento kraj je to největší derby. Naši fanoušci jsou stokrát lepší než ti ze Zlína. Je to škoda, jejich podpora by nás ještě víc hnala. Bude to specifický zápas, musíme se vyhecovat v kabině, protože víme, že start do ligy bude důležitý. Bude potřeba si na prázdné stadionu asi zvyknout.