Jednoduché to ale mít rozhodně nebudou. Celek z Uherského Hradiště naposledy zdolal Severočechy 4. prosince 2015. V následujících šesti zápasech po remízách získali pouze tři body.

„Teplice jsme viděli ve středeční dohrávce na vlastní oči, od začátku sezony jim forma roste, dobře posílily. Ale my se jako vždy v takových zápasech doma soustředíme na svůj vlastní výkon a předváděnou hru. To znamená pevnou obranu, dobrý a efektivní přechod do útoku s kvalitní koncovkou,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Michal Šmarda.

Teplice nerozjely sezonu dobře, ale v posledních třech zápasech bodovaly a tabulkou stoupají vzhůru. Naposledy Severočeši zdolali v dohrávce 4. kola Mladou Boleslav.

„Je vidět, že nás čeká těžký soupeř, který chce mít více bodů, ale my hrajeme doma a je pro nás důležité utkání zvládnout. Pokud budeme hrát svou hru, tak budeme nepříjemní pro každého soupeře. Musíme jim vnutit náš styl, dostat je pod tlak, získávat míče a hlavně dohrát situace,“ říká křídelník Slovácka Jan Navrátil.

Teplické už po dvouzápasovém trestu bude z lavičky opět koučovat Stanislav Hejkal, jehož v Liberci a proti Boleslavi zastoupil jeho asistent Pavel Drsek.

„Při tom zápase to člověk až tak nevnímá. Pokyny od Drska byly jiné než od trenéra Hejkala, protože každý trenér je jiný. Ale podle mě jsou na stejné vlně,“ uvedl krajní bek Tomáš Vondrášek.

Hosté budou moct v Uherském Hradišti využít univerzála Petra Mareše, který při středeční dohrávce seděl pouze na tribuně, protože ze středočeského klubu na Stínadlech hostuje. Mimo hru ale bude Nazarov, kterého trápí zraněný sval. Otázkou je, zdali zranění pustí na zelený trávník Trubače a Moulise.

Do sestavy Slovácka se vrací Navrátil, jenž v minulém kole na Slavii nehrál kvůli čtyřem žlutým kartám. Zraněný je Juroška.

FORTUNA:LIGA, 10. kolo

1. FC Slovácko (8.) – FK Teplice (11.)

Výkop: dnes v 16.30, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Proske - Kotík, Vodrážka (Dorušák)

Ligová bilance: 6-15-13

Poslední zápas: 0:2 (10. Hora, 15. Kuchta, 30. března 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek – Petržela, Daníček, Havlík, Navrátil – Šašinka, Zajíc.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Royo – Kodeš, Kučera, Shejbal, Žitný – Mareš, Řezníček.

Tip deníku: 2:0