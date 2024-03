Na sever Česka pojede Slovácko zlomit jarní mizérii. Z pěti jarních zápasů vyhrálo mužstvo z Uherského Hradiště jediný. V cestě za body budou stát výběru Martina Svědíka deváté Teplice. Nepříznivá série je novinkou i pro zkušeného Milana Petrželu.

Fotbalista Slovácka Milan Petržela při posledním domácím zápase s Jabloncem. | Foto: 1. FC Slovácko

„Tolikrát po sobě jsem asi neprohrál, ale pamatuji různé krize. Musíme si v šatně říct, jak to změnit a nedívat se, co bylo v uplynulém zápase,“ nabízí recept do dalšího utkání největší persona Slovácka.

Borci z teplických Stínadel sice v uplynulém kole dostali čtverku na Slavii, ale jinak jsou v daleko lepším rozpoložení než Slovácko.

Žlutomodří získali na jaře už devět bodů. Do zápasu tedy půjdou jako favorit.

„Mají hodně kvalitní kádr a na jaře sbírají body. Musíme se soustředit na dobrou defenzívu a trestat domácí z brejků nebo ze standardních situací. Chceme si odvést nějaké body. Teplice jsou ve formě, ale budeme se jim snažit tu jejich úspěšnou šnůru překazit,“ přeje si Petržela a kvituje čtvrté místo Slovácka. „Zaplať pán Bůh, že prohrávají i ty mančafty, které jsou pod námi, to je taky super. Jsme zato vděční, ale už musíme začít bodovat,“ ví dobře.

Po zápase Na Stínadlech čeká FORTUNA:LIGU reprezentační pauza.

Také proto je výsledek sobotního střetnutí důležitý.

„Když boduješ, tak celou přestávku prožíváš klidnější. Jsi pozitivně naladěný, nebabráš se v prohraném zápase. Je důležité zápas před reprezentační pauzou zvládnout, aby ta přestávka probíhala v pohodě,“ vnímá Petržela.

Ligový rekordman se v uplynulém kole po delší době znovu trefil. Jeho branka proti Jablonci, ale nakonec byla odvolána.

Videorozhodčí po přezkoumání našel ofsajd Petra Reinberka.

Jak moc Petrželu mrzel neuznaný gól?

„Hodně, protože jsem už dlouho žádný gól nedal. Taky si myslím, že to byla docela vydařená střela. Rozhodčí bohužel rozhodl, že gól neplatil. Dneska je to všechno složitější, člověk dá gól a neví, jestli se může radovat. Vždycky se čeká na vyjádření videorozhodčí,“ okomentoval záložník Slovácka VAR na stadionech.